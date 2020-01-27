Энергетика
Lenta.ruПольша начала отказываться от российского газа
В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерн PGNiG.
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Кто нам мешает, тот нам и поможет, или как Польша обеспечит поставками «Газпром»
BaltNews.ltвчера в 05:00
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Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Политика
Зеленский заявил о снижении градуса эмоций в отношениях с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина и Польша смогли снизить градус эмоций вокруг обсуждения сложных вопросов общего прошлого.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Биатлон
Малышко и Бабиков не смогли отобраться на чемпионат Европы через Ижевск
Общество
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Кино
Остросюжетный сериал «Горячая точка» стартует на НТВ 27 января
Общество
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Происшествия
Российская школьница умерла по дороге в школу
В подмосковном Домодедове 14-летняя россиянка упала по дороге в школу и умерла в больнице.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Политика
Медведев назвал задачи «Единой России»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что главная задача партии — борьба за лидерство в политике.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности
С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
Политика
В России задержали японца при попытке получения секретных материалов
Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.
Финансы
Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года
В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года. Вместе с тем, евро сейчас торгуется в районе 69,32 рублей.
Общество
Названо число россиян в охваченной коронавирусом провинции Китая
Посольству России в Китае достоверно известно о 140 россиянах, находящихся в провинции Хубэй, где произошла вспышка пневмонии нового типа.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
Политика
Куницын назвал водоснабжение Крыма «ахиллесовой пятой» для РФ
Бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей КУНИЦЫН считает водоснабжение Крыма главным козырем Украины при переговорах с Россией.
Общество
Голикова назвала число россиян за чертой бедности
18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, 70-80% из них — это семьи с детьми, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Здоровье
Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови
Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.