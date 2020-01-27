Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша начала отказываться от российского газа

В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерн PGNiG.
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Кто нам мешает, тот нам и поможет, или как Польша обеспечит поставками «Газпром»

BaltNews.ltвчера в 05:00

Польша начала отказываться от российского газа

Lenta.ru09:44

Поставки российского газа в Польше разделили на газ с Востока и Запада

Евразия Daily10:18

Польша снизила импорт газа из РФ в 2019 году на 1%

ПРАЙМ05:35

Польша снизила импорт российского газа

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Польский импорт газа из РФ снижается

Нефтегазовая вертикаль06:18

Польша гордо заявила о снижении импорта газа из РФ на 1%

Центр энергетической экспертизы05:54
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Lenta.ru вчера в 15:01
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Зеленский заявил о снижении градуса эмоций в отношениях с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина и Польша смогли снизить градус эмоций вокруг обсуждения сложных вопросов общего прошлого.
Lenta.ru 10:32
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
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Происшествия

Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Живая Кубань вчера в 14:52
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Малышко и Бабиков не смогли отобраться на чемпионат Европы через Ижевск

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Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео

В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
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Остросюжетный сериал «Горячая точка» стартует на НТВ 27 января

Комсомольская правда вчера в 23:16
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Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
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СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина

РБК 09:28
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Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
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Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
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Происшествия

Российская школьница умерла по дороге в школу

В подмосковном Домодедове 14-летняя россиянка упала по дороге в школу и умерла в больнице.
Lenta.ru 10:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости 05:43
Здоровье

Путь в прошлое

Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Коммерсантъ 23 января в 17:42
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
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Политика

Медведев назвал задачи «Единой России»

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что главная задача партии — борьба за лидерство в политике.
Газета.Ru 10:26
Политика

Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Газета.Ru 09:10
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
SM News 05:07
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В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.
Интерфакс 07:40
Финансы

Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года

В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года. Вместе с тем, евро сейчас торгуется в районе 69,32 рублей.
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Названо число россиян в охваченной коронавирусом провинции Китая

Посольству России в Китае достоверно известно о 140 россиянах, находящихся в провинции Хубэй, где произошла вспышка пневмонии нового типа.
Взгляд.ру 01:01
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 09:00
Политика

Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Армия и оружие

Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо

Российская газета вчера в 18:02
Политика

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Бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей КУНИЦЫН считает водоснабжение Крыма главным козырем Украины при переговорах с Россией.
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Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
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Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
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