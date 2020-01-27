Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша начала отказываться от российского газа

В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерн PGNiG.
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Польша начала отказываться от российского газа

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Польша гордо заявила о снижении импорта газа из РФ на 1%

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
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Сегодня, 27 января, под руководством Первого вице-премьера Дагестана Анатолия Карибова прошло заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Здравоохранение».
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Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
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Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие

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