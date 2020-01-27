Энергетика
Lenta.ruПольша начала отказываться от российского газа
В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерн PGNiG.
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Происшествия
Главу ЖСК Арчибасова застрелили в центре Новосибирска
Председатель жилищно-строительного кооператива «Залесский» Олег Арчибасов скончался от полученного в Новосибирске огнестрельного ранения.
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
Гаджеты
«Осьминог-клептоман». Выпущена новая версия ядра операционной системы Linux
Выпущена новая стабильная версия ядра операционной системы (ОС) Linux, сообщил создатель Linux Линус Торвальдс 26 января в почтовой рассылке для разработчиков ядра.
Происшествия
Украина попросила Болгарию выдать фигуранта дела об убийстве активистки Гандзюк
Офис генпрокурора Украины направил в Болгарию запрос об экстрадиции задержанного накануне в этой стране подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
Футбол
Тренер «Арсенала»: удивило, что департамент судейства возглавил иностранец
Назначение иностранца на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза стало сюрпризом для главного тренера тульского «Арсенала» Игоря Черевченко.
Общество
Гороскоп на 27 января: Кому из знаков зодиака улыбнется удача, а кому следует быть осторожнее
Рожденных под знаком Овна ждет день свободы и личного выбора.
Политика
Белашко: Зеленский показал себя идиотом во время выступления в Польше
Политолог отметил, что украинский лидер третий раз за неделю показал себя человеком с ограниченным мышлением, передает РИА Новости.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Хоккей
Брагин войдет в тренерский штаб питерского СКА
Наука
В Удмуртии презентовали русско-удмуртский словарь, впервые обновленный за 60 лет
О словаре В июне 2019 года во время VI Всероссийской научной конференции финно-угроведов директор УдмФИЦ Михаил Альес сообщил журналистам, что ученые впервые за полвека создадут русско-удмуртский словарь, который содержит более 50 тыс. слов на 1,5 тыс. страницах.
Политика
КС Украины не стал рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Конституционность закона об особом статусе Донбасса отказался рассматривать Конституционный суд Украины, 27 января сообщает пресс-служба суда.
Баскетбол
Баскетболист Леброн Джеймс расплакался, узнав о гибели Коби Брайанта
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который считается одним из лучших баскетболистов в мире, не смог сдержать слез, когда узнал о гибели знаменитого Коби Брайанта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ.
Политика
Мишустин освободил Бойко от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.
Политика
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
Здоровье
В Винницкой области закрываются школы из-за эпидемии гриппа
В Винницкой области Украины 13 школ закрылись на карантин из-за увеличения количества заболевших гриппом и ОРВИ.
Здоровье
В Дагестане подвели итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение»
Сегодня, 27 января, под руководством Первого вице-премьера Дагестана Анатолия Карибова прошло заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Здравоохранение».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на новую грудь
В недавнем интервью Лера сообщила, что ее супруг 32-летний хоккеист Игорь Макаров ее новыми формам весьма доволен, об этом сообщает teleprogramma.pro.
Авто
Названа дата старта продаж Kia Seltos в РФ
На форуме Seltos.Club появилась неофициальная информация о том, что прием заказов на кроссовер Kia Seltos в России стартует 15 февраля текущего года.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк откровенно рассказала о расставании с Брэдли Купером
Известная на весь мир супермодель с российскими корнями Ирина Шейк впервые прокомментировала свое расставание с американским актером Брэдли Купером.
Культура
Японцы впали в зависимость от искусственной девочки и других иллюзий
По Европе гастролирует искусственная японская певица. Ее концерт недавно состоялся в Амстердаме, следующий — в Барселоне.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Религия
Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие
Экономика
Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Футбол
Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль».
Здоровье
Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку
Российский врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность передачи рака от человека к человеку.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Общество
Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
В 2015 году районный суд Роттердама постановил, что бренды Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России, и обязал передать права на них, либо ежегодно выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 50 тысяч евро.