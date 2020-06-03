с чего всё началось

Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Польша начала расследование против «Газпрома»

Происшествия В Югре учитель школы подозревается в педофилии Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии. 12

Общество За сутки в России выявлено 8536 носителей коронавируса Число заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8536, за всё время пандемии — 432 277, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Шоу-бизнес Дава закупил одежду на миллион рублей Недавно блогер приобрел автомобиль за 10 миллионов рублей, а теперь потратил внушительную сумму в ЦУМе. 47

Общество Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса Меньше всего заражений зафиксировали в Курганской области (3), Еврейской автономной области (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 198

Политика МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7 Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 242

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам. 26

Экономика Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.

Происшествия В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 1,6K

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 645

Финансы Рубль растет к доллару и незначительно снижается к евро в начале дня Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск среды снижается на 25 копеек, до 68,48 рубля, курс евро — растёт на 2 копейки, до 76,72 рубля.

Хоккей Названы условия возвращения Капризова и Сорокина в ЦСКА Стало известно, при каких условиях хоккеисты Кирилл Капризов и Илья Сорокин могут вернуться в ЦСКА, отмечает "Спорт Бизнес Online".

Экономика Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады. 62

Общество Комендантский час в Нью-Йорке решено продлить Власти Нью-Йорка на сутки продлили комендантский час в городе, во вторник он начнется уже в 20.00 (3.00 мск), сообщила пресс-секретарь мэра города Фредди Гольдштейн. 40

Общество Торбинский сравнил полицейских в России и США Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай». 5