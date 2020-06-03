с чего всё началось

Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Польша начала расследование против «Газпрома»

Армия и оружие Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сообщении на своей странице в Facebook назвало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского «исчезновением», посчитав эти действия незаконными. 3

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 909

Политика Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV. 112

Здоровье Стало известно, закроют ли Барнаул на карантин Показатели заболеваемости коронавирусом в Барнауле пока не дают оснований для введения жестких ограничительных мер, сообщил на пресс-конференции 3 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 1

Происшествия В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС. 146

Общество В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса Новые случаи выявлены в 84 субъектов РФ. У 38,5% заболевших нет клинических проявлений заболевания.

Политика В Китае прокомментировали новую ядерную политику России Китай с уважением и пониманием относится к усилиями России по защите своих национальных интересов в сфере безопасности, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новую стратегию в области ядерного сдерживания.

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 1,8K

Футбол Игрок «Ливерпуля» отказался встретиться с Рамосом из-за скандального эпизода с Салахом Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов 2018 года между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1) Рамос нанёс Салаху травму, из-за чего египтянин был вынужден покинуть поле в середине первого тайма.

Футбол «Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину «Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.

Политика ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок, тематические билборды и телевизионные ролики - это не агитация, а информирование граждан. 77

Армия и оружие Новейший корвет для ТОФ «Алдар Цыденжапов» отправился во Владивосток Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота, покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется в Приморье, сообщает пресс-служба ТОФ.