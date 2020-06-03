Экономика
BFM.ruПольша начала расследование против «Газпрома»
Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".
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Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
News.ru вчера в 23:04
Происшествия
В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек
Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
РИА Новости 08:53
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках
"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
SM News 08:40
Здоровье
Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса
Случаев смерти от коронавирусной инфекции на территории Молотычевского сельсовета и в целом Фатежского района не зарегистрировано, - гласит пост Сергея Гнездилова.
Kurskcity.ru 06:58
Общество
Гагаринский суд вернул Керимову иски к трем СМИ
Гагаринский суд Москвы отказался принять три иска сенатора Сулеймана Керимова к СМИ в связи с их неподсудностью, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
Интерфакс 08:32
Энергетика
Производители удобрений попросили заморозить цены на газ в 2020 году
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) обратилась в правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос о временной заморозке цен на газ до конца 2020 года, сообщил президент РАПУ, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.
РИА Новости 08:58
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Политика
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Критики "сделки" справедливо отмечали, что Китай на самом деле практически ничего не уступил, а просто согласился купить в США то, что он и так уже приобретал на мировых рынках, то есть по большому счету Трамп, когда добился увеличения покупки американской сои, "победил" не Пекин (независимо от того, что заявляют его сторонники), а ударил по бразильским экспортерам сои — и не более того.
РИА Новости 01:00
Политика
Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам
Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
РБК 08:19
Армия и оружие
В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400
Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия вчера в 06:14
Общество
Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:17
Экономика
Wildberries планирует строить в Ивановской области технопарк
Руководитель компании Wildberries Татьяна Бокальчук на совещании с Владимиром Путиным по поддержке легкой промышленности анонсировала создание на территории Ивановской области специального технопарка.
IvanovoNews 08:50
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Экономика
В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов
Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком
Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР).
Известия 05:23
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20