с чего всё началось

Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Происшествия В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. 1

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,9K

Общество В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках "Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.

Здоровье Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса Случаев смерти от коронавирусной инфекции на территории Молотычевского сельсовета и в целом Фатежского района не зарегистрировано, - гласит пост Сергея Гнездилова. 19

Общество Гагаринский суд вернул Керимову иски к трем СМИ Гагаринский суд Москвы отказался принять три иска сенатора Сулеймана Керимова к СМИ в связи с их неподсудностью, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина. 14

Энергетика Производители удобрений попросили заморозить цены на газ в 2020 году Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) обратилась в правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос о временной заморозке цен на газ до конца 2020 года, сообщил президент РАПУ, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.

Общество Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K

Здоровье Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения. 37

Политика Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне Критики "сделки" справедливо отмечали, что Китай на самом деле практически ничего не уступил, а просто согласился купить в США то, что он и так уже приобретал на мировых рынках, то есть по большому счету Трамп, когда добился увеличения покупки американской сои, "победил" не Пекин (независимо от того, что заявляют его сторонники), а ударил по бразильским экспортерам сои — и не более того. 52

Политика Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. 697

Общество Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 2,6K

Экономика Wildberries планирует строить в Ивановской области технопарк Руководитель компании Wildberries Татьяна Бокальчук на совещании с Владимиром Путиным по поддержке легкой промышленности анонсировала создание на территории Ивановской области специального технопарка.

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 1,9K

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,5K

Экономика The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса» «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. 262

Экономика В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии. 4

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 225