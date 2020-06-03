Экономика

BFM.ruBFM.ruПольша начала расследование против «Газпрома»

Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".
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с чего всё началось
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении «Газпромa» из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте
 UOKiK.
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