с чего всё началось

Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Польша начала расследование против «Газпрома»

Политика Лукашенко отправил правительство в отставку Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова. 1

Общество В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7. 732

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 2,7K

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Общество Кадыров призвал не верить в слухи о «чипизации» Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.

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Авто Nissan упростит автомобили Infiniti Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti. 14

Общество Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

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Футбол Ильзат Ахметов не поможет ЦСКА в оставшейся части сезона Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона после перенесённой операции на плече.

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 716

Политика Власти США объявили о приостановке полетов китайских авиалиний В конце марта власти Китая разрешили китайским авиакомпаниям сохранить с каждой страной только один маршрут и один рейс в неделю, а также запретили зарубежным перевозчикам выполнять больше рейсов, чем по состоянию на 12 марта. 3