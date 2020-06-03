Экономика
BFM.ruПольша начала расследование против «Газпрома»
Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".
Читать в источнике
Оценить809
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни
Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник вчера в 12:55
Общество
В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ вчера в 07:27
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.
Коммерсантъ 09:26
Здоровье
В Оренбуржье на 1 июня зарегистрировано 1979 случаев коронавируса
По состоянию на 1 июня в Оренбургской области зарегистрировано 1979 случаев заболевания коронавирусной инфекции.
Orenonline.ru 01 июня в 07:57
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи освобождения» Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова» на ICTV прокомментировал вопрос о поставках воды в Крым, который обсуждали украинские политики.
Городовой 04:32
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, известный зрителям как Доктор Мясников, рассказал, что делать людям, страдающим от резких скачков давления.
Gazeta.SPb вчера в 20:16
Общество
В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса
Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
REGNUM 05:33
Общество
В России введут новый крупный штраф для автомобилистов
В России появится новый крупный штраф для владельцев автомобилей.
БИЗНЕС Online 10:55
Общество
Кадыров призвал не верить в слухи о «чипизации»
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском 12:57
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Ольга» впервые стал отцом
7Дней.ру 10:30
Происшествия
В Оренбурге частично обрушились ограждения моста
Ограждение моста через реку Сакмара частично обрушилось в Оренбурге, пострадавших в инциденте нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
РИА Новости 10:38
Космос
В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Газета.Ru 04:30
Общество
Радиостанция «Серебряный дождь» может закрыться из-за отсутствия денег
О печальной ситуации рассказал основатель «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий.
RuNews24.ru 08:53
Авто
Nissan упростит автомобили Infiniti
Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
Автоновости дня вчера в 08:10
Общество
Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы
Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета 08:25
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Футбол
Ильзат Ахметов не поможет ЦСКА в оставшейся части сезона
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона после перенесённой операции на плече.
Чемпионат 06:29
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Политика
Власти США объявили о приостановке полетов китайских авиалиний
В конце марта власти Китая разрешили китайским авиакомпаниям сохранить с каждой страной только один маршрут и один рейс в неделю, а также запретили зарубежным перевозчикам выполнять больше рейсов, чем по состоянию на 12 марта.
Ведомости 11:42
Армия и оружие
Стало известно о первых за три месяца ударах России в Идлибе
Уточняется, что это первые за три месяца удары России в провинции Идлиб.
Lenta.ru 12:40
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
Здоровье
Два сотрудника нижегородского Минздрава заразились коронавирусом
В министерстве здравоохранения Нижегородской области два сотрудника заразились коронавирусом.
В Городе N 08:12
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47