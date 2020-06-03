Экономика
BFM.ruПольша начала расследование против «Газпрома»
Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".
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Здоровье
Минздрав рассказал о клинических проявлениях коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирусная инфекция может протекать атипично, возможен бред, снижение артериального давления.
RT на русском 08:22
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук
Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери.
Discover24 03:43
Здоровье
Про врачей и журналистов: какой анекдот рассказал Томенко на злобу дня
На онлайн-конференции 3 июня губернатора Виктора Томенко попросили рассказать анекдот, который его посмешил в последнее время.
Толк 05:12
Космос
Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
РБК вчера в 22:02
Автоспорт
Сайнс попросил «Макларен» не утаивать от него информацию о наработках
Испанский гонщик Карлос Сайнс, который со следующего сезона будет выступать за «Феррари», уверен, что его нынешняя команда «Макларен» не будет скрывать от него информацию о передовых наработках.
Чемпионат 04:39
Общество
Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на проходящие в США массовые акции протеста, начавшиеся после того, как в Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицией.
РБК вчера в 01:40
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Автоспорт
Ральф Шумахер: Фрэнк и Клэр Уильямс застряли в прошлом
Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер заявил, что нынешние трудности Williams – это дело рук самой семьи Уильямс, и со сменой владельца команда из Гроува поправит своё положение.
Autosport.com.ru 06:24
Общество
Почти 250 тысяч медиков получили выплаты за работу с коронавирусом
Выплаты за работу с больными коронавирусом получили 243,5 тысячи российских медиков, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Православие и Мир 08:26
Общество
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал о ситуации с коронавирусом в России и Украине.
Деловое.ТВ 05:33
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета 04:17
Здоровье
Коронавирусом на Украине заболели более 24 тысяч человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 24012 случаев коронавируса, 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели.
Украина.ру 01 июня в 02:44
Политика
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
Наука
Исследованы причины образования ямальского кратера в вечной мерзлоте
Naked Science 06:52
Здоровье
В России сравнили смертность от коронавируса и обычного гриппа
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сравнил смертность от коронавируса и обычного гриппа.
Lenta.ru 07:05
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Политика
Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заступился за посла страны в Берлине Андрея Мельника после того, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал его "карликом".
РИА Новости 06:17
Происшествия
В администрации Оренбурга прошли обыски
Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Шоу-бизнес
Сына Рудковской начали избегать дети из-за слухов о его недуге
Рудковская заключила, что ее сын очень расстраивается из-за того, что другие дети не хотят с ним играть, он не понимает, почему они себя так ведут.
RuNews24.ru вчера в 07:07
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета 08:25
Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных
Ранее в России у кошки подтвердился коронавирус.
Город342 07:09
Энергетика
РФ и Саудовская Аравия договорились продлить сокращение нефтедобычи
РФ и Саудовская Аравия договорились о необходимости продлить максимальный уровень снижения объёмов нефтедобычи в ОПЕК+ минимум на один месяц.
News.ru 07:51
Общество
Путин: поддержим легкую промышленность и защитим интересы работников отрасли
Отрасль пострадала от пандемии коронавируса, и власти примут меры по поддержке легкой промышленности, заявил президент Владимир Путин.
Вести.Ru 07:55
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Политика
Кремль увидел пропаганду нацизма в игре Strategic Mind: Blitzkrieg
Как заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта игра является не чем иным, как пропагандой нацизма.
ТАСС 06:46