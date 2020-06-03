с чего всё началось

Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Польша начала расследование против «Газпрома»

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери. 2

Автоспорт Сайнс попросил «Макларен» не утаивать от него информацию о наработках Испанский гонщик Карлос Сайнс, который со следующего сезона будет выступать за «Феррари», уверен, что его нынешняя команда «Макларен» не будет скрывать от него информацию о передовых наработках.

Общество Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на проходящие в США массовые акции протеста, начавшиеся после того, как в Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицией. 20

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K

Автоспорт Ральф Шумахер: Фрэнк и Клэр Уильямс застряли в прошлом Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер заявил, что нынешние трудности Williams – это дело рук самой семьи Уильямс, и со сменой владельца команда из Гроува поправит своё положение.

Общество Почти 250 тысяч медиков получили выплаты за работу с коронавирусом Выплаты за работу с больными коронавирусом получили 243,5 тысячи российских медиков, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. 1

Происшествия В «Российской венчурной компании» прошли обыски Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко. 235

Политика Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности. 676

Политика Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заступился за посла страны в Берлине Андрея Мельника после того, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал его "карликом". 5

Происшествия В администрации Оренбурга прошли обыски Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.

Энергетика РФ и Саудовская Аравия договорились продлить сокращение нефтедобычи РФ и Саудовская Аравия договорились о необходимости продлить максимальный уровень снижения объёмов нефтедобычи в ОПЕК+ минимум на один месяц.

Общество Путин: поддержим легкую промышленность и защитим интересы работников отрасли Отрасль пострадала от пандемии коронавируса, и власти примут меры по поддержке легкой промышленности, заявил президент Владимир Путин.