с чего всё началось

Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Польша начала расследование против «Газпрома»

Экономика На Украине выросли цены на фрукты и ягоды Цены на фрукты и ягоды на Украине достигли исторического максимума по состоянию на начало июня 2020 года. 1

Происшествия В Петербурге женщина умерла после пластической операции Жительница Санкт-Петербурга умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в одной из частных клиник города, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу. 6

Политика КНДР раскритиковала Помпео за клевету в адрес Компартии Китая Напомним, 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты наложат санкции на официальные лица Китая и Гонконга, которые подрывают автономию специального административного района КНР.

Общество Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков. 118

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 635

Здоровье Минздрав расширил перечень первых симптомов у коронавируса Нехарактерными симптомами при коронавирусе являются бред, тахикардия или снижение артериального давления, нарушение умственных способностей, которое приводит к проблемам с мышлением и ухудшению понимания происходящего. 781

Общество В Швеции предложили вакансию, на которой практически не нужно работать Станция в настоящее время строится в городе Гётеборге, приезжать на неё нужно в строго определённое время, в остальное время человек может быть совершенно свободен. 58

Происшествия В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи "Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района после изъятия детей из многодетной семьи, прокуратура Домбаровского района взяла расследование дела под контроль", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Оренбургской области. 247

Общество Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. 1,4K

Общество В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом "Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области. 835

Общество В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. 43

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 255

Политика Глава Болгарии пообещал закончить «Болгарский поток» до конца года Строительство «Балканского потока» будет завершено до конца 2020 года, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе встречи с сербским президентом Александром Вучичем, сообщает 1 июня Болгарское национальное телевидение.

Происшествия В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками В Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус с вахтовиками, сообщается на сайте УМВД по региону. 5

Шоу-бизнес Рита Дакота делает из двухлетней дочери вегетарианку Рита Дакота делает из двухлетней дочери вегетарианку На Риту Дакоту обрушилась критика.

Технологии Названы основные признаки прослушки смартфонов Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 86

Происшествия В Челябинске охранник магазина избил покупателя Челябинск, 3 июня 2020, 20:16 — REGNUM В Челябинске охранник одного из магазинов ударил покупателя по лицу. 438