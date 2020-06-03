Экономика

BFM.ruBFM.ruПольша начала расследование против «Газпрома»

Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".
Читать в источнике
Комментировать270
с чего всё началось
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении «Газпромa» из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте
 UOKiK.
РБК03:40

Подробнее о событии

Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2

РБК03:40

Польский регулятор грозит «Газпрому» штрафом в €50 млн

ТАСС03:11

Польский регулятор пригрозил «Газпрому» штрафом в €50 млн

Известия03:18

Польша начала расследование против «Газпрома»

РИА Новости03:23

«Газпрому» грозит штраф в 50 миллионов евро по делу Nord Stream 2

Вести.Ru03:04

Польский регулятор пригрозил «Газпрому» штрафом до €50 млн

RT на русском03:03

Польша пригрозила «Газпрому» штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2

Интерфакс02:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Происшествия

Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест

ТАСС вчера в 15:01
679
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
450
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
842
Общество

В октябре по всей России проверят системы оповещения населения

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
2
Политика

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

Ранее представитель ВОЗ заявляла, что применяемые РФ меры по борьбе с коронавирусом - замечательные, Россия практически опередила всех своей подготовленностью.
РИА Новости 04:05
5
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
1K
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
10K
Происшествия

В Ярославле трагически погиб священник

Российская газета 04:40
15
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской обратилась к матери с посланием

Дочь Любови Успенской резко высказалась о недоброжелателях и собственной матери.
Uznayvse.ru 04:18
2
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
РИА Новости 03:50
170
Космос

В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года

Газета.Ru 04:30
Общество

В Татарстане выявлено 54 случая коронавируса за сутки

В РТ уже 3 351 человек заболели коронавирусом. В Татарстане выявлено 54 случая коронавируса за сутки, все они являются контактными.
Менделеевские новости 03:49
Здоровье

В энгельсской больнице произошел скандал

В Саратовской области во 2-ой городской больнице Энгельса из-за отсутствия выплат по коронавирусу произошел скандал.
Live24 03:47
22
Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
115
Здоровье

18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт вчера в 02:32
72
Общество

В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса

Новые случаи выявлены в 84 субъектов РФ. У 38,5% заболевших нет клинических проявлений заболевания.
ProstoProSport 03:50
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Экономика

Объем экспорта агропромышленного комплекса Москвы вырос

В первом квартале 2020 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы составил 861 миллион долларов.
Москва 24 04:03
Наука

Определен регион с самым чистым воздухом на планете

Evo-rus.com вчера в 16:33
22
Политика

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
97
Экономика

К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов

К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Невские Новости 02:03
Политика

Белорусы жестоко высказались о Лукашенко накануне выборов: достал

Александр Лукашенко руководит страной уже 25 лет и, как говорят сами белорусы, "он всех достал".
Московский Комсомолец 02:43
Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 вчера в 01:22
3,1K
Экономика

Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РИА Новости вчера в 20:04
1
Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 01 июня в 10:49
6
Наука

Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам

Evo-rus.com 01 июня в 10:46
70
Единоборства

Дастин Порье: «В центре октагона Гэтжи создаст проблемы Хабибу»

Sports.ru 02:15
Энергетика

«Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике

«Роснефть» в рамках проекта «Восток Ойл» может начать добывать в Арктике не только нефть, но и разрабатывать газовые запасы.
РБК 04:08
1
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России

В структуре смертности на первом месте, по данным за 2018 год, рак легкого, на втором - желудка, на третьем - ободочной кишки, уточняется в презентации.
РИА Новости 04:29
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой

Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
3
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное