с чего всё началось

Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Экономика К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. 1

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,8K

Общество В ВОЗ предупредили о возможном приходе второй волны коронавируса «Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», — цитирует Клюге «РИА Новости». 766

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,1K

Транспорт В Москве перенесли ночную репетицию Парада Победы Ночная репетиция Парада Победы перенесена на 14 июня. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения. 3

Политика Объявлена дата президентских выборов в Польше Варшава, 3 июня 2020, 13:19 — REGNUM Президентские выборы в Польше пройдут в воскресенье, 28 июня.

Общество Глава Минтруда назвал число безработных в России Глава Минтруда Антон Котяков 3 июня назвал число безработных на территории России.

Армия и оружие Над Вашингтоном по приказу Трампа пролетела военная авиация Напомним, массовые беспорядки начались в США после того, как полицейский 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, на глазах у прохожих удушил афроамериканца Джорджа Флойда. 8

Политика Песков объяснил необходимость проводить голосование 1 июля К моменту голосования по поправкам в Конституцию, запланированному на 1 июля, уже нельзя будет говорить о непосредственных угрозах здоровью — при условии, что во время голосования будут соблюдаться меры предосторожности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 9

Происшествия СК возбудил уголовное дело о пытках заключенного тверской колонии Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках заключенного тверской исправительной колонии №9 Василия Путина.

Политика Министр здравоохранения РФ выступит на Глобальном саммите по вакцинам Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко примет участие в Глобальном саммите по вакцинам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Игры PlayStation запускает новую распродажу «Время играть 2020» Ежегодная распродажа PlayStation «Время играть» стартует 3 июня, и продлится 15 дней: до 17 июня в онлайн-магазине PS Store будут доступны скидки на хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus, а в фирменном онлайн-магазине Sony и магазинах партнеров скидки на консоли, геймпады и гаджеты. 3

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 2,1K

Политика Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.

Футбол РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата В результате расписание концовки сезона чемпионата России выглядит следующим образом: РПЛ Была приостановлена из-за пандемии коронавируса в середине марта.

Политика Песков: Россия не станет инициатором использования ядерного оружия Россия никогда не будет первой использовать ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подписание Владимиром Путиным указа об Основах госполитики в области ядерного сдерживания.

Общество АР: Китай задерживал информацию о коронавирусе для ВОЗ Отмечается, что публично ВОЗ неоднократно хвалила КНР за оперативное предоставление данных о COVID-19, однако за кулисами все было наоборот: Китай сильно задерживал передачу данных, чем разочаровал ряд должностных лиц ВОЗ, так как организация не получала информацию, необходимую им для борьбы с распространением опасного вируса. 30

Авто АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up. 84