с чего всё началось

Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) и потребителей инициировало расследование против «Газпрома». Национальный регулятор угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Польша начала расследование против «Газпрома»

Энергетика «Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике «Роснефть» в рамках проекта «Восток Ойл» может начать добывать в Арктике не только нефть, но и разрабатывать газовые запасы. 1

Армия и оружие Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском «Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу 2 июня 2020 года даны указания о переброске личного состава и специальной военной техники железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола — Выходной», — приводит ТАСС сообщение Минобороны. 2

Общество Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям» Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,8K

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 841

Общество Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 1,7K

Общество Основатель Superjob ожидает рост безработицы до 20 миллионов человек В России 10 миллионов безработных, а официальная статистика неточная, заявил основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.

Экономика Объем экспорта агропромышленного комплекса Москвы вырос В первом квартале 2020 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы составил 861 миллион долларов.

Общество В Татарстане выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 54 новых случая заражения вирусом COVID-19, в числе заразившихся двое детей.

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 245

Космос Россия отложила космические пуски, планировавшиеся в июне Россия пересмотрела планы по осуществлению космических пусков по гражданским и военным программам в текущем месяце. 7

Происшествия В Хакасии полицейский сбил на дороге двух девочек В селе Райково Усть-Абаканского района Хакасии полицейский на личной машине сбил внезапно выбежавших на дорогу двух маленьких девочек. 1

Политика Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7 Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи. 381