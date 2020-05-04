Общество
Аргументы и ФактыПольша начала строить газопровод Baltic Pipe
Польша приступила к строительству газопровода Baltic Pipe. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление польского президента. Анджей Дуда сообщил, что строительство фактически стартовало, в ближайшие дни начнутся строительные работы.
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Здоровье
В Калининградской области отказались работать около 350 медиков
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
РИА Новости 10:43
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата
Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.
РИА Новости 06:48
Политика
Кличко спрогнозировал более миллиона жертв коронавируса на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, что жертвами коронавирусной инфекции на Украине может стать более миллиона человек.
Lenta.ru 10:22
Политика
Владимир Путин обратится к россиянам 9 Мая
В День Победы президент страны возложит цветы к Вечному огню в Москве. После этого Владимир Путин выступит с обращением к гражданам.
Бугульминская газета 02:31
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Политика
Россию заподозрили в попытках украсть у Британии разработки по коронавирусу
Британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам.
Lenta.ru 08:35
Политика
Песков назвал условия снятия ограничительных мер в России
Снятие ограничительных мер, введенных в России из-за эпидемии коронавируса, зависит от динамики распространения инфекции в стране.
РБК 08:21
Общество
Мурашко заявил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
Здоровье
В Минздраве России назвали сроки пика эпидемии коронавируса
В ближайшие две недели Россия может оказаться на пике распространения коронавируса, а затем выйдет на плато - стабилизацию заболеваемости.
Что происходит 10:10
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Музыка
Анна Плетнева и Влад Топалов сняли клип в образах Панды и Попугая
Исполнители снялись в образах своих героев из шоу "Маска" телеканала НТВ – Панды (Топалов) и Попугая (Плетнева).
ИА InterMedia 04:48
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16
Футбол
Нападающий «Герты» Калу в трансляции из раздевалки клуба нарушил правила социального дистанцирования. Лига уже его осудила
Во время десятиминутного видео футболист поздоровался за руку с партнерами и не соблюдал правила социального дистанцирования, прописанные в протоколе лиги о возобновлении сезона.
Sports.ru 10:43
Происшествия
В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице
Российская газета 05:00
Политика
В Кремле объяснили личное участие Путина в решении проблем
Журналист напомнил Пескову, что во время совещания на прошлой неделе по пожароопасной ситуации в регионах между федеральным центром и региональными властями наблюдалась разобщенность, в итоге последней инстанцией в том вопросе снова стал Путин.
Lenta.ru 10:16
Экономика
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 05:44
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Общество
Спецслужбы пяти стран обвинили Китай в сокрытии фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал информацию о вспышке коронавируса, а также уничтожал доказательства.
Европейско-Азиатские новости вчера в 03:19
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Экономика
Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020
Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
Общество
На Украине решили ослабить карантин
Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны.
Газета.Ru 10:17
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Футбол
У 10 представителей клубов бундеслиги выявлен коронавирус
Сообщается, что в рамках первой волны тестирования было проведено 1724 теста в клубах первой и второй бундеслиги.
Спорт-Экспресс 09:59
Общество
Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая
Вести.Ru 05:12
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Авто
Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня 02 мая в 12:28
Экономика
Дворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
Коммерсантъ 09:50
Происшествия
В Севастополе на пожаре эвакуировано 80 человек
Вечером 3 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о пожаре в одной из квартир на четвёртом этаже 10-этажного дома по улице Николая Музыки, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Севастополь 02:10