Общество
Аргументы и ФактыПольша начала строить газопровод Baltic Pipe
Польша приступила к строительству газопровода Baltic Pipe. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление польского президента. Анджей Дуда сообщил, что строительство фактически стартовало, в ближайшие дни начнутся строительные работы.
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Польша начнет строительство газопровода Baltic Pipe в ближайшие дни
Rambler News Serviceвчера в 04:25
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия
Самолёт SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя
Ореанда-Новости 01:33
Здоровье
На Украине за сутки выявили 418 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки на Украине зафиксировано 418 новых зараженных коронавирусом, 15 человек с подтвержденным COVID-19 скончались.
Известия вчера в 03:30
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро.
ТАСС вчера в 22:21
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Игры
Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Происшествия
Пропавший в СИЗО бывший полковник Захарченко нашелся
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в «Кремлевском централе» — спецблоке столичного СИЗО «Матросская тишина».
Lenta.ru 01:30
Политика
Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин
Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.
Украина.ру 02:12
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM вчера в 20:43
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 02:16
Общество
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс, на борту которого находятся граждане России, столкнувшиеся с проблемами при попытке вернуться на родину из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 00:38
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Lenta.ru вчера в 17:40
Здоровье
В Саратовской области выявили 78 новых случаев коронавируса
Ещё 78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 737 человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:28
Авто
В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota
Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс вчера в 01:42
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня 03 мая в 05:07
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Экономика
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM 03 мая в 03:10
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Путин наградил Ким Чен Ына медалью
Lenta.ru 01:28
Общество
Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия и позволить им покидать жилье.
Neva.Today 01:58
Здоровье
Владислав Шапша: В настоящее время наше основное внимание направлено на формирование коечного резерва
Владислав Шапша отметил, что на формировании коечного резерва.в настоящее время сконцентрировано основное внимание властей.
ТРК Ника 02:03
Футбол
Федор Смолов вернулся в Испанию
Ранее сообщалось, что Смолов во время карантина покинул Испанию и вернулся в Россию.
Vprognoze.ru 02:11
Общество
В Коми к Дню Победы вывесили баннер с финским солдатом
Российская газета вчера в 08:41
Гаджеты
Innolux начала производство 28-дюймовых цветных дисплеев E Ink
28-дюймовые дисплеи Innolux на цветных экранах E Ink ACeP Как сообщает пресс-релиз компании E Ink Holdings, она и ведущий поставщик TFT-LCD панелей компания Innolux начали сотрудничество в области производства и продажи крупноформатных панелей на базе цветной электронной бумаги E Ink ACeP (Advanced Color ePaper).
3DNews 02:07
Общество
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Подруга американского бизнесмена и инноватора Илона Маска – певица Граймс – родила ребенка.
Профиль вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской
Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
Privet-Rostov.ru 02:26