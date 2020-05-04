Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПольша начала строить газопровод Baltic Pipe

Польша приступила к строительству газопровода Baltic Pipe. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление польского президента. Анджей Дуда сообщил, что строительство фактически стартовало, в ближайшие дни начнутся строительные работы.
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Польша объявила о начале строительства Baltic Pipe

Известиявчера в 06:56

Saipem построит морскую часть газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу

Вести.Ruвчера в 04:55

Польша начала строить газопровод Baltic Pipe

Аргументы и Фактывчера в 03:51

В Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe

REGNUMвчера в 03:59

Польша начнет строительство газопровода Baltic Pipe в ближайшие дни

Rambler News Serviceвчера в 04:25

Власти Польши объявили о старте строительства газопровода Baltic Pipe

News.ruвчера в 03:20

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАССвчера в 02:54
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Происшествия

Самолёт SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя

Ореанда-Новости 01:33
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Здоровье

На Украине за сутки выявили 418 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки на Украине зафиксировано 418 новых зараженных коронавирусом, 15 человек с подтвержденным COVID-19 скончались.
Известия вчера в 03:30
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро.
ТАСС вчера в 22:21
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Игры

Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6

Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
1,6K
Происшествия

Пропавший в СИЗО бывший полковник Захарченко нашелся

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в «Кремлевском централе» — спецблоке столичного СИЗО «Матросская тишина».
Lenta.ru 01:30
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Политика

Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин

Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.
Украина.ру 02:12
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM вчера в 20:43
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Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 02:16
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Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс, на борту которого находятся граждане России, столкнувшиеся с проблемами при попытке вернуться на родину из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 00:38
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Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Lenta.ru вчера в 17:40
Здоровье

В Саратовской области выявили 78 новых случаев коронавируса

Ещё 78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 737 человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:28
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Авто

В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota

Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс вчера в 01:42
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Авто

Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson

Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня 03 мая в 05:07
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Экономика

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Происшествия

На юге Казахстана затопило еще одно село

2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM 03 мая в 03:10
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Политика

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Lenta.ru 01:28
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Общество

Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия и позволить им покидать жилье.
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Здоровье

Владислав Шапша: В настоящее время наше основное внимание направлено на формирование коечного резерва

Владислав Шапша отметил, что на формировании коечного резерва.в настоящее время сконцентрировано основное внимание властей.
ТРК Ника 02:03
Футбол

Федор Смолов вернулся в Испанию

Ранее сообщалось, что Смолов во время карантина покинул Испанию и вернулся в Россию.
Vprognoze.ru 02:11
Общество

В Коми к Дню Победы вывесили баннер с финским солдатом

Российская газета вчера в 08:41
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Гаджеты

Innolux начала производство 28-дюймовых цветных дисплеев E Ink

28-дюймовые дисплеи Innolux на цветных экранах E Ink ACeP Как сообщает пресс-релиз компании E Ink Holdings, она и ведущий поставщик TFT-LCD панелей компания Innolux начали сотрудничество в области производства и продажи крупноформатных панелей на базе цветной электронной бумаги E Ink ACeP (Advanced Color ePaper).
3DNews 02:07
Общество

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Подруга американского бизнесмена и инноватора Илона Маска – певица Граймс – родила ребенка.
Профиль вчера в 23:45
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Шоу-бизнес

Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской

Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
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