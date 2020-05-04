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Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио. 961

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