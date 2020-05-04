Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПольша начала строить газопровод Baltic Pipe

Польша приступила к строительству газопровода Baltic Pipe. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление польского президента. Анджей Дуда сообщил, что строительство фактически стартовало, в ближайшие дни начнутся строительные работы.
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Польша объявила о начале строительства Baltic Pipe

Известия06:56

Saipem построит морскую часть газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу

Вести.Ru04:55

В Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe

REGNUM03:59

Польша начнет строительство газопровода Baltic Pipe в ближайшие дни

Rambler News Service04:25

Польша начала строить газопровод Baltic Pipe

Аргументы и Факты03:51

Власти Польши объявили о старте строительства газопровода Baltic Pipe

News.ru03:20

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС02:54
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Энергетика

Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель

Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 16:00
6
Шоу-бизнес

Рудковская подает в суд за слухи о серьезной болезни сына

Российский продюсер Яна Рудковская пригрозила подать в суд на распространителей ложной информации о заболевании ее сына.
NewInform 05:56
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
3,9K
Общество

Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая

Вести.Ru 05:12
43
Общество

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
РБК 15:31
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Общество

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
1,3K
Общество

В России запретили «наливайки» в жилых домах

Регионы получили право полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах или вводить дополнительные ограничения по минимально возможной площади таких точек.
Lenta.ru 17:09
Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
1K
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
1,2K
Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
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Политика

Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»

Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Газета.Ru 14:24
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Наука

Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии нашли связь высокой смертности от коронавируса среди граждан тех стран, в которых жители чаще имеют нехватку витамина D.
Невские Новости вчера в 05:30
1,6K
Футбол

«Локомотив» интересуется 19-летним Линкольном

Московский "Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Фламенго" Линкольну, сообщает Globo Esporte.
Газета.Ru 16:36
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
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Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

Lenta.ru 12:00
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Кино

Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн».
РБК 15:53
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
17
Общество

В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.
Lenta.ru 15:32
35
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария коронавируса в РФ

Главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко оценил вероятность развития в России итальянского сценария коронавируса, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 10:01
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
423
Общество

Коронавирус выявлен у 1384 российских военных

Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru 13:50
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Автоспорт

Квят рассказал, что изменил бы в правилах Формулы-1

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о том, что стоит изменить в современной Формуле-1.
Чемпионат 16:32
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК

Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
РИА Новости 16:52
1
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
2,3K
Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
295
Путешествия

Названы страны, которые первыми откроются для туристов

Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым.
Мойка78 вчера в 22:27
400
Шоу-бизнес

Потап в день рождения Насти Каменских показал ее фото на пляже

Настя Каменских отмечает свой день рождения.
Актуальные Новости 08:51
1
Общество

Сеть супермаркетов в США ограничила продажу мясопродуктов в одни руки

В Соединенных Штатах сеть супермаркетов Costco на фоне ситуации с коронавирусом ограничила продажу мясных продуктов в одни руки, передает CNN.
Газета.Ru 15:20
5
Здоровье

516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РЕН ТВ 02 мая в 03:17
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Baltic Pipe
Предлагаемый газопровод между Польшей и Данией. По завершении строительства данного объекта планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, через Данию.
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