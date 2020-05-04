Общество
ИзвестияПольша объявила о начале строительства Baltic Pipe
Власти Польши начинают строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщил в понедельник, 4 мая, президент страны Анджей Дуда.
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Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
РИА Новости 09:09
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц
Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru 09:40
Политика
Киев захотел повысить уровень представительства на минских переговорах
Украина выступила с инициативой повысить уровень представительства делегаций на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Взгляд.ру 15:55
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Политика
ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса
ВОЗ, по словам Райана, никогда не получал от США информации о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 18:26
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
Футбол
Шалимов после скандальных заявлений удалил свой аккаунт в Instagram
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов, ранее назвавший россиян, просящих от государства денег в условиях пандемии коронавируса, "дармоедами", удалил свою страницу в Instagram.
РИА Новости 14:46
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Происшествия
В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов
В ведомстве рассказали, что огонь возник в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв. м, также он затронул рядом стоящий одноэтажный ангар размером 300 кв. м. В МЧС добавили, что тушение осложнялось обрушением кровли и угрозой распространения пожара.
ТАСС 18:27
Политика
Трамп внёс кандидатуру посла в Белоруссии в сенат
Американский лидер Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.
RT на русском 17:59
Общество
Сеть супермаркетов в США ограничила продажу мясопродуктов в одни руки
В Соединенных Штатах сеть супермаркетов Costco на фоне ситуации с коронавирусом ограничила продажу мясных продуктов в одни руки, передает CNN.
Газета.Ru 15:20
Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM вчера в 03:10
Общество
Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:27
Шоу-бизнес
Рудковская обвинила жену Андрея Малахова в клевете
На днях известное интернет-издание "StarHits", принадлежащее семье жены Андрея Малахова Натальи Шкулевой, опубликовало статью, в которой автор, ссылаясь на анонимный источник, сообщил, что младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко имеет психические отклонения.
Uznayvse.ru 11:26
Общество
За сутки коронавирусом в мире заболело более 86 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за минувшие сутки более 86 тысяч человек заболели коронавирусной инфекцией.
Life.ru 16:33
Происшествия
За сутки заражение коронавирусом на Кубани подтвердилось у 82 человек
Kursk.com вчера в 05:20
Футбол
«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»
По информации Globo Esporte, московский "Локомотив" рассматривает вариант с приобретением форварда "Фламенго" Линкольна Корреа.
Soccer.ru 16:03
Наука
В гонке за вакциной от COVID-19 появился лидер
По словам доктора Гао Фу, главы китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, вакцина в Китае может быть готова уже в сентябре.
Популярная механика 15:04
Здоровье
Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса
РИА Новости 10:33
Игры
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 11:44
Игры
Создатели Jedi: Fallen Order выпустили дополнения в День «Звёздных войн»
Вашингтон, 5 мая 2020, 00:09 — REGNUM Студия Respawn Entertainment выпустила несколько дополнений (DLC) к игре Star Wars Jedi: Fallen Order.
REGNUM 17:09
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
На Украине продлили карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:45
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
Мойка78 06:12
Здоровье
«Это саботаж». Ученых лаборатории центра психического здоровья выселяют на улицу ради «ковид-городка»
Олег Соколов, ведущий научный сотрудник лаборатории патофизиологии НЦПЗ: Фактически центр перестает существовать.
Дождь 14:32