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Происшествия В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов В ведомстве рассказали, что огонь возник в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв. м, также он затронул рядом стоящий одноэтажный ангар размером 300 кв. м. В МЧС добавили, что тушение осложнялось обрушением кровли и угрозой распространения пожара.

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