Польша приступила к строительству газопровода Baltic Pipe. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление польского президента. Анджей Дуда сообщил, что строительство фактически стартовало, в ближайшие дни начнутся строительные работы.

Космос Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды. 2

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