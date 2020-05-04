Общество
Аргументы и ФактыПольша начала строить газопровод Baltic Pipe
Польша приступила к строительству газопровода Baltic Pipe. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление польского президента. Анджей Дуда сообщил, что строительство фактически стартовало, в ближайшие дни начнутся строительные работы.
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Польша начнет строительство газопровода Baltic Pipe в ближайшие дни
Rambler News Serviceвчера в 04:25
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Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне
Аргументы и Факты вчера в 23:50
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Космос
Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю
Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru 03 мая в 11:07
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Здоровье
Городскую больницу №1 в Омске полностью закрыли на карантин
По данным близкого к областному правительству Telegram-канала ОмскЦентрСилы, сегодня принято решение закрыть ГБ №1 как минимум на 14 дней по причине выявления 17 зараженных коронавирусной инфекции.
Город55.ру вчера в 11:50
Технологии
О «быстрой вакцине» от СOVID-19 рассказал академик Зверев
Многие страны применяет так называемые «быстрые вакцины» от коронавируса. Об этом «МК» рассказал академик РАН Виталий Зверев.
Соловей.Инфо 02 мая в 05:33
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
Общество
ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
Общество
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 22:36
Общество
Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов
Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском вчера в 22:13
Интернет
Apple и Google не смогут отслеживать пользователей
Apple и Google все же не смогут отслеживать местоположение пользователей.
МИТ вчера в 15:40
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК вчера в 16:54
Хоккей
Агент сообщил о паузе «Магнитки» в переговорах с Мозякиным
Агент хоккеиста Сергея Мозякина Сергей Паремузов прокомментировал ход переговоров игрока с "Магниткой", сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 03 мая в 07:24
Игры
В базе Steam появилась Yakuza: Like a Dragon
CyberSport.ru вчера в 23:40
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Общество
Пенсионный фонд предупредил алексеевцев о наказании за незаконные соцвыплаты
Фактическое непроживание в зоне ЧАЭС и получение ЕДВ влечёт за собой уголовное наказание, предусмотренное ч.1 ст.159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат»).Напомним, за прошлый год следственным комитетом было возбуждено восемь уголовных дел по факту незаконного получения ежемесячной денежной выплаты жителями Алексеевского горокруга.
Газета-Заря 31 03 мая в 04:47
Кино
В Белоруссии снимут сериал за $1,4 млн о достижениях страны
70% стоимости сериала будет выделено из государственного бюджета.
RuNews24.ru вчера в 01:54
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости вчера в 19:41
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Общество
Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
Как сообщала «Губерния», в столице Южного Урала из-за низкого уровня самоизоляции, о чем накануне заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, была усилена работа полиции.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 11:24
Общество
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Космос
Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала
Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
Твой Иркутск вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 18:07
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
Общество
Коронавирус выявлен у 1384 российских военных
Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 13:50
Хоккей
«Авангард» и «Спартак» произвели обмен Широкова и Хохлачёва
В КХЛ состоялся очередной обмен игроками. "Авангард" и "Спартак" решили обменяться нападающими.
Sport.ru 03 мая в 06:56