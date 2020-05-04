Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruПольша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe

О начале строительства газопровода Baltic Pipe объявили польские власти. Заявление сделал сегодня, 4 мая, президент Польши Анджей Дуда. Трансляцию его заявления вело национальное телевидение страны.
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с чего всё началось

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он. Как подчеркнул польский лидер, непосредственно строительные работы начнутся в ближайшие дни.
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В Алтайском крае умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом

В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
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Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
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Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

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