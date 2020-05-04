Общество

ИзвестияИзвестияПольша объявила о начале строительства Baltic Pipe

Власти Польши начинают строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщил в понедельник, 4 мая, президент страны Анджей Дуда.
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В Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe

REGNUM03:59

Saipem построит морскую часть газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу

Вести.Ru04:55

Польша начнет строительство газопровода Baltic Pipe в ближайшие дни

Rambler News Service04:25

Польша объявила о начале строительства Baltic Pipe

Известия06:56

Польша начала строить газопровод Baltic Pipe

Аргументы и Факты03:51

Власти Польши объявили о старте строительства газопровода Baltic Pipe

News.ru03:20

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС02:54
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Гаджеты

Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров

Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 05:14
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Здоровье

Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением

«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
Live24 10:59
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
1,6K
Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
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Происшествия

В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
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Общество

Продажа масок в московском метро начнется на более 15 станциях с 5 мая

Продажа масок в московском метро начнется в вендинговых аппаратах на более чем 15 станциях с 5 мая 2020 года.
Агентство Москва 10:29
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Армия и оружие

Мадуро заявил, что его пытались убить наёмники США

REGNUM 11:49
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
4K
Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
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Происшествия

В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус

Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
РИА Новости вчера в 10:38
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Транспорт

Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска

Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Общество

Евросоюз выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Брюссель, 4 мая 2020, 16:52 — REGNUM Европейский союз выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса.
REGNUM 09:52
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Общество

Еще два пациента с коронавирусом умерли в Петербурге

Ранее 1 мая сообщалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в Петербурге выросло до 33.
Мойка78 01 мая в 13:15
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Гаджеты

Apple выпустила 13-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Apple анонсировала обновленную линейку 13-дюймовых MacBook Pro.
The GEEK 11:04
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Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
1,7K
Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
294
Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
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Культура

Зрители требуют убрать из шоу «Маска» Киркорова и Тодоренко

Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта.
Собеседник 02 мая в 13:41
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Здоровье

Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19

Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 07:30
14
Общество

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
RT на русском 12:05
15
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone появится режим для двух игроков

В «королевской битве» Call of Duty: Warzone появится долгожданный отдельный режим для двух игроков, подтвердил креативный директор студии Raven Software Амос Худж в интервью GamerGen.
Чемпионат вчера в 14:07
Происшествия

В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива

В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
30
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
768
Общество

В Челябинской области намерены ввести обязательный масочный режим

В Челябинской области намерены ввести обязательный масочный режим с 12 мая.
RT на русском 09:08
149
Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
83
Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

Аргументы и Факты 02 мая в 19:54
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Авто

Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной

Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
Автоновости дня 02:23
73
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Baltic Pipe
Предлагаемый газопровод между Польшей и Данией. По завершении строительства данного объекта планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, через Данию.
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