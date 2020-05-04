Общество
ИзвестияПольша объявила о начале строительства Baltic Pipe
Власти Польши начинают строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщил в понедельник, 4 мая, президент страны Анджей Дуда.
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Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 05:14
Здоровье
Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением
«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
Live24 10:59
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
Происшествия
В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
Общество
Продажа масок в московском метро начнется на более 15 станциях с 5 мая
Продажа масок в московском метро начнется в вендинговых аппаратах на более чем 15 станциях с 5 мая 2020 года.
Агентство Москва 10:29
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
Происшествия
В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус
Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
РИА Новости вчера в 10:38
Транспорт
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Евросоюз выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса
Брюссель, 4 мая 2020, 16:52 — REGNUM Европейский союз выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса.
REGNUM 09:52
Общество
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Петербурге
Ранее 1 мая сообщалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в Петербурге выросло до 33.
Мойка78 01 мая в 13:15
Гаджеты
Apple выпустила 13-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Apple анонсировала обновленную линейку 13-дюймовых MacBook Pro.
The GEEK 11:04
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Культура
Зрители требуют убрать из шоу «Маска» Киркорова и Тодоренко
Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта.
Собеседник 02 мая в 13:41
Здоровье
Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19
Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 07:30
Общество
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
RT на русском 12:05
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone появится режим для двух игроков
В «королевской битве» Call of Duty: Warzone появится долгожданный отдельный режим для двух игроков, подтвердил креативный директор студии Raven Software Амос Худж в интервью GamerGen.
Чемпионат вчера в 14:07
Происшествия
В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива
В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Общество
В Челябинской области намерены ввести обязательный масочный режим
В Челябинской области намерены ввести обязательный масочный режим с 12 мая.
RT на русском 09:08
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса
Аргументы и Факты 02 мая в 19:54
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
Автоновости дня 02:23
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47