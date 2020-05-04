Энергетика

REGNUMREGNUMВ Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe

Варшава, 4 мая 2020, 10:59 — REGNUM Строительство газопровода Baltic Pipe, который пройдет с шельфа Норвегии через Данию на побережье Польши, начали польские власти. Об этом 4 мая сообщил польский президент Анджей Дуда, во время своего заявления, транслируемого национальным телевидением.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Польша начала строить газопровод Baltic Pipe

Аргументы и Факты03:51

Польша начнет строительство газопровода Baltic Pipe в ближайшие дни

Rambler News Service04:25

В Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe

REGNUM03:59

Saipem построит морскую часть газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу

Вести.Ru04:55

Власти Польши объявили о старте строительства газопровода Baltic Pipe

News.ru03:20

Польша объявила о начале строительства газопровода Baltic Pipe

Профиль03:09

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС02:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:01, Ашберн

Комментарии

Общество

Сергей Цивилёв в очередной раз обратится к жителям Кузбасса

Напомни, ранее Сергей Цивилёв неоднократно обращался к жителям региона в связи с ситуацией с коронавирусом.
REGNUM 02:03
24
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
30
Общество

Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой

В посольстве КНР в России рассказали, что теперь пассажиры китайской авиакомпании Air China смогут подняться на борт самолета только со справкой об отсутствии заражения.
Моя Москва.онлайн 03:35
93
Общество

В Москве от коронавируса умер бывший митрополит Астраханской области

РБК 05:42
48
Общество

В Минздраве определили достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

По словам Брико, в настоящее время в Москве наблюдается третья-четвертая фаза эпидемии ко критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 01:57
13
Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
664
Политика

В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева

URA.Ru 02 мая в 04:11
431
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко назвала «домашнее» имя младшей дочери Евы

Почти три месяца назад в семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко родилась вторая дочь – Ева.
OAnews вчера в 13:26
Культура

Победа Надежды Ангарской в шоу «Последний герой» возмутила зрителей

iReactor 02 мая в 15:22
49
Общество

Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом

У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.
Дождь 05:47
2
Общество

Десятой жертвой коронавируса на Дону стала 48-летняя женщина

Погибшей стала 48-летняя женщина из Зимовниковского района.
Батайское время 04:28
10
Общество

В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса

На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:58
21
Политика

Россия потребовала от США 660 тыс. долларов за «гуманитарную помощь»

Россия выставила США счёт в 660 тыс. долларов за «гуманитарную помощь».
Avia.pro 02:04
16
Биатлон

Йоханнес Бе заявил, что завершит карьеру после Олимпиады-2026

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный обладатель Кубка мира и 10-кратный чемпион мира Йоханнес Бе рассказал, что планирует уйти из спорта после зимней Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Спорт-Экспресс 05:16
Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
35
Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Общество

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая

Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
9
Происшествия

Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Калининграде

Представитель УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что ДТП произошло по вине 50-летнего водителя легковушки, который не уступил дорогу мотоциклу.
Вести.Ru 05:36
13
Транспорт

В Сербии смягчили меры против коронавируса

В Сербии началось возвращение к нормальной жизни от ограничений в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный транспорт, открываются кафе и рестораны, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:53
5
Армия и оружие

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
12
Политика

Александр Лукашенко не стал отменять Парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко долго размышлял над тем, как поступить с парадом Победы в Минске 9 мая, и в конце концов принял решение провести давно запланированное мероприятие.
Российская газета вчера в 08:02
2,5K
Здоровье

Названы самые ранние симптомы коронавируса

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru вчера в 11:52
321
Кино

«Мстители: Финал» забрали главный приз премии Kids’ Choice Awards

NewInform 02:54
4
Экономика

В РФ утверждены правила возмещения банкам льгот для застройщиков

Москва, 4 мая 2020, 11:58 — REGNUM Правила возмещения банкам недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации проектов жилищного строительства, утверждены в России.
REGNUM 04:58
Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
279
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
88
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 02:26
162
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

В Севастополе зарегистрированы два новых случая коронавируса

Всего в Севастополе зарегистрирован 91 случай COVID-19, 11 человек выздоровели, двое умерли.
Вести.Севастополь 05:15
116
Футбол

«Барселона» поднимет Пуча и Аленью в первую команду со следующего сезона

Sports.ru 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Baltic Pipe
Предлагаемый газопровод между Польшей и Данией. По завершении строительства данного объекта планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, через Данию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное