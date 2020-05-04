Варшава, 4 мая 2020, 10:59 — REGNUM Строительство газопровода Baltic Pipe, который пройдет с шельфа Норвегии через Данию на побережье Польши, начали польские власти. Об этом 4 мая сообщил польский президент Анджей Дуда, во время своего заявления, транслируемого национальным телевидением.

В Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe

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