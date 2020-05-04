Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruПольша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe

О начале строительства газопровода Baltic Pipe объявили польские власти. Заявление сделал сегодня, 4 мая, президент Польши Анджей Дуда. Трансляцию его заявления вело национальное телевидение страны.
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с чего всё началось

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он. Как подчеркнул польский лидер, непосредственно строительные работы начнутся в ближайшие дни.
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Польша объявила о начале строительства Baltic Pipe

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Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

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Saipem построит морскую часть газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу

Вести.Ru04:55
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений в России с 12 мая

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уже с 12 мая ряд ограничений может быть снят.
Комсомольская правда вчера в 19:33
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Технологии

NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде

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Политика

Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин за утаивание данных о COVID-19

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Музыка

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Происшествия

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РИА Новости 06:48
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

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Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
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Общество

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Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Футбол

Экс-президент «Барселоны» Росель рассказал, почему попал в тюрьму

Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель рассказал, из-за чего оказался в тюрьме.
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Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток-2»

Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток-2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
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Происшествия

В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
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Здоровье

Минздрав раскрыл пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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Кино

Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев

Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
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Обращение связано со сложившейся на территории области ситуацией по коронавирусу.
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Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
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Общество

Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
Моя Москва.онлайн 04:25
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Общество

Кабмин Украины планирует продлить карантин до 22 мая с послаблениями

Правительство Украины планирует продлить карантин до 22 мая, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
Газета.Ru 07:01
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 02 мая в 17:11
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается

По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек).
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Гаджеты

Процессор Samsung Galaxy S20+ с позором проиграл даже Redmi Note 8 Pro

Стоит напомнить, что в Redmi Note 8 Pro установлен процессор MediaTek Helio G90T.
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Общество

Эксперт рассказал, как определить телефонных мошенников

Москва, 4 мая 2020, 08:06 — REGNUM Каким образом определить, что вам звонят от имени банка мошенники, звонки от которых учащаются в период нестабильности и кризиса, рассказал 4 мая РИА Новости эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Дмитрий Янин.
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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Общество

Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Общество

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая

Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
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Главврач ВРБ Юрий Райхман: вы не понимаете всю степень этого кошмара

Главный врач ВРБ Юрий Райхман сообщил СМИ, что вы не понимаете всю степень этого кошмара. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Шоу-бизнес

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
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В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей

На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
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