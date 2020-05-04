"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он. Как подчеркнул польский лидер, непосредственно строительные работы начнутся в ближайшие дни.

с чего всё началось

О начале строительства газопровода Baltic Pipe объявили польские власти. Заявление сделал сегодня, 4 мая, президент Польши Анджей Дуда. Трансляцию его заявления вело национальное телевидение страны.

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