Общество
RuNews24.ruПольша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe
О начале строительства газопровода Baltic Pipe объявили польские власти. Заявление сделал сегодня, 4 мая, президент Польши Анджей Дуда. Трансляцию его заявления вело национальное телевидение страны.
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с чего всё началось
"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он. Как подчеркнул польский лидер, непосредственно строительные работы начнутся в ближайшие дни.ТАСС02:54
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