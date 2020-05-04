Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruПольша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe

О начале строительства газопровода Baltic Pipe объявили польские власти. Заявление сделал сегодня, 4 мая, президент Польши Анджей Дуда. Трансляцию его заявления вело национальное телевидение страны.
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Польша объявила о начале строительства Baltic Pipe

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Saipem построит морскую часть газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу

Вести.Ru04:55

В Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe

REGNUM03:59

Польша начнет строительство газопровода Baltic Pipe в ближайшие дни

Rambler News Service04:25

Польша начала строить газопровод Baltic Pipe

Аргументы и Факты03:51

Власти Польши объявили о старте строительства газопровода Baltic Pipe

News.ru03:20

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС02:54
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Общество

В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко

России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
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Общество

Контроль на въездах в Челябинск будет ужесточён

В связи с низким уровнем самоизоляции челябинцев Алексей Текслер поручил сотрудникам полиции усилить меры за соблюдением горожанами ограничительных мер.
Первый областной 08:40
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Политика

Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе

В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости вчера в 16:58
306
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Футбол

Шалимов назвал шуткой свои слова о жалующихся на нищету россиянах

Главный тренер грозненского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Игорь Шалимов объяснил свои слова о том, что испытывающие финансовые сложности граждане страны — это ноющие «дармоеды», которые сами виноваты в своем положении.
РБК 09:11
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Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.
iXBT.com 02:00
Здоровье

Низкую смертность от коронавируса в России объяснили

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражения, благодаря чему удается оперативно начать лечение.
Lenta.ru 09:24
241
Наука

Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили

Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании.
Lenta.ru вчера в 08:52
17
Общество

С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
10
Происшествия

В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
49
Общество

Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
24
Политика

Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
13
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Кино

Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев

Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily 05:36
Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
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Происшествия

В Прикамье подтверждено ещё 35 заражений коронавирусом

Пермь, 4 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 мая, референс-центр подтвердил 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:37
9
Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
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Футбол

Константин Кучаев: «Я летал на Гоа и был в шоке от того, как живут люди. Но они ни о чем не жалеют»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью YouTube-каналу «Один дома» поделился впечатлениями от поездки на Гоа.
Sports.ru 09:43
Политика

В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
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Здоровье

Модульный медицинский корпус строят в Тайшете

Байкал24 09:22
Происшествия

В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане

Полиция ХМАО обнаружила в одном из ресторанов Сургута людей, устроивших вечеринку, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 09:56
1
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
1,2K
Политика

Украина начала подготовку к выходу из карантина

Ограничительные меры, введенные на Украине для борьбы с коронавирусом, будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начнется подготовка к выводу страны из карантина.
Российская газета 09:20
5
Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
62
Общество

В Челябинской области планируют ввести масочный режим

Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
89
Политика

Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут

Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
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Общество

Правительство запустило сайт о мерах поддержки в условиях пандемии

Правительство РФ запустило информационный сервис о поддержке граждан и бизнеса в условиях коронавируса.
Газета.Ru 07:01
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Экономика

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 07:06
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Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Предлагаемый газопровод между Польшей и Данией. По завершении строительства данного объекта планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, через Данию.
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