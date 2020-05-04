Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruПольша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe

О начале строительства газопровода Baltic Pipe объявили польские власти. Заявление сделал сегодня, 4 мая, президент Польши Анджей Дуда. Трансляцию его заявления вело национальное телевидение страны.
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Польша объявила о начале строительства Baltic Pipe

Известия06:56

Saipem построит морскую часть газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу

Вести.Ru04:55

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС02:54

В Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe

REGNUM03:59

Польша начала строить газопровод Baltic Pipe

Аргументы и Факты03:51

Власти Польши объявили о старте строительства газопровода Baltic Pipe

News.ru03:20

Польша начнет строительство газопровода Baltic Pipe в ближайшие дни

Rambler News Service04:25
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика

Трамп угрожает отменить первую фазу сделки с Китаем

Непростые условия По условиям первой фазы торговой сделки между КНР и США, Пекин обязуется тратить на закупку американских товаров и услуг минимум на $200 млрд больше, чем в 2017 году.
Expert.ru 09:55
Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
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Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16
Политика

Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Общество

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.
Lenta.ru 09:46
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Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
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Общество

Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандала из-за ее слов

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после своего скандального высказывания о женщинах, которые столкнулись с этой проблемой.
РИА Новости вчера в 15:38
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Общество

Попова заявила о невозможности остановить распространение коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что может ожидать россиян до появления вакцины.
Medical Note 07:35
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Здоровье

В Нижегородской области выявлено еще 157 случаев коронавируса

За минувшие сутки прирост заболевших COVID-19 в Нижегородской области составил 157 человек.
Kursk.com 05:05
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Музыка

Неизвестная песня Маккартни и Старра выставлена на аукцион

Дилетант 09:01
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
iReactor 05:19
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Общество

75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области

На 4 мая на территории Тульской области коронавирус подтвержден у 1293 человек, из них 156 человек выздоровели, в том числе 14 человек за минувшие сутки.
Kursk.com 05:20
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Политика

Помпео объявил о доказательствах китайского происхождения коронавируса

США располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус COVID-19 искусственно создан в лаборатории в Ухане и оттуда начал распространяться по миру.
Вести.Ru вчера в 11:13
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Здоровье

В Калининградской области отказались работать около 350 медиков

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 21,9 тысячи человек.
РИА Новости 10:43
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Экономика

О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист

Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах.
Live24 05:58
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Экономика

Бюджет Украины с начала года недосчитался $1,5 млрд — госказначейство

Киев, 4 мая 2020, 13:50 — REGNUM С начала 2020 года бюджет Украины не получил 41,39 млрд гривен доходов или примерно $1,5 млрд.
REGNUM 06:50
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
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Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад солдата

Военные следователи нашли мужчину по имени Евгений Южанин, который 15 лет назад сбежал из военной части в Тюмени.
Коммерсантъ 10:45
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Политика

Лукашенко заявил, что выборы президента Белоруссии пройдут летом

Президентские выборы в Белоруссии точно пройдут этим летом, заявил глава страны Александр Лукашенко.
Народные новости 08:01
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Авто

Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной

Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня 02:23
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
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Потап в день рождения Насти Каменских показал ее фото на пляже

Настя Каменских отмечает свой день рождения.
Актуальные Новости 08:51
Политика

Владимир Путин обратится к россиянам 9 Мая

В День Победы президент страны возложит цветы к Вечному огню в Москве. После этого Владимир Путин выступит с обращением к гражданам.
Бугульминская газета 02:31
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Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
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Политика

Репетиция воздушной части парада в Москве состоится 4 мая

Репетиция воздушной части парада Победы, посвящённого 75-летию окончания Великой Отечественной войны, пройдёт в столице 4 мая.
Газета Metro 02 мая в 04:31
Здоровье

В Перми в больнице №140 выявлен очаг коронавируса

В Перми в урологическом отделении МСЧ №140 был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции.
Рифей-Пермь 09:47
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Экономика

Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
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