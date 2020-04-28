Энергетика

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Варшава будет добавиться ареста активов газопровода «Северный поток — 2», если «Газпром» не выплатит польской компании PGNiG средства в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
Газета.Ru28 апреля в 07:21

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Польша утопит «Северный поток - 2» судебными штрафами

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