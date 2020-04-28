с чего всё началось

Варшава будет добавиться ареста активов газопровода «Северный поток — 2», если «Газпром» не выплатит польской компании PGNiG средства в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Футбол Жоау Мариу не уверен, что доиграет сезон в «Локомотиве» Португальский полузащитник московского Локомотива Жоау Мариу заявил о том, что он не уверен в том, сможет ли он завершить нынешний сезон в чемпионате России.

Футбол «Лион» собирается обжаловать досрочное завершение чемпионата Франции В «Лионе» выступили с заявление по поводу досрочного завершения сезона чемпионата Франции.

Общество В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19 Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.

Общество В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг. 3,6K

Шоу-бизнес Умерла солистка группы «Фристайл» Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. 17

Происшествия Адвокат Кокорина высказалась об иске ведущей Первого канала Ведущая подала иск на Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева за повреждения автомобиля, который футболисты разбили в момент драки с водителем ведущей Виталием Соловчуком осенью 2018 года. 435

Политика Навальный согласился на дебаты с Захаровой Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты. 799

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 402

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 428

Общество Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.