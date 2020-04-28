Энергетика
ГородовойПольша намерена арестовать активы «Северного потока-2»
Варшава будет добавиться ареста активов газопровода «Северный поток — 2», если «Газпром» не выплатит польской компании PGNiG средства в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.Газета.Ru28 апреля в 07:21
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Правительство Польши: есть шанс отобрать у «Газпрома» активы Nord Stream
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