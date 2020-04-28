Энергетика
Газета.RuПольша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
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Эксперт Гривач рассказал, чем закончится «политический трештокинг» Польши в отношении СП-2
Политическая Экспертизавчера в 14:10
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Комментарии
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Экономика
Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.
Город N (Ростов) вчера в 07:51
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru вчера в 10:19
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Авто
Эксперты рассказали, как экономят топливо профессиональные перевозчики
Тарантас Ньюс вчера в 03:10
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра.
News.ru 26 апреля в 10:25
Армия и оружие
Турецкий блокпост атакован боевиками в Идлибе
ГЛАС.RU вчера в 07:40
Общество
В России приступили к лечению коронавируса новым методом
В России приступили к клиническим исследованиям метода лечения коронавируса при помощи ингаляций нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями (ГКС).
Известия вчера в 23:57
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 26 апреля в 11:00
Общество
Российских водителей предложили штрафовать по-новому
Российских водителей предложили штрафовать по-новому.
Lenta.ru вчера в 20:16
Общество
Антонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля.
RT на русском вчера в 22:29
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
В середине следующего года может начаться обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсант".
Российская газета 01:30
Общество
В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордного тепла
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд выразил мнение, что предстоящее лето в России будет рекордно жарким.
Инфорос вчера в 04:03
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Здоровье
В Британии выявили детский синдром коронавируса
Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем, что может быть связано с коронавирусом, сообщает благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society.
Взгляд.ру вчера в 11:21
Общество
Россиян предложили штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщил Минюст, штрафовать будут в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.
Москва 24 26 апреля в 19:20
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM вчера в 14:23
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО вчера в 06:31
Общество
В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год
Продление карантина на год ждать не стоит. Такое мнение выразил депутат Госдумы Константин Затулин.
ФедералПресс вчера в 18:22
Экономика
Предпринимателям просят не выписывать счет за ЖКХ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов просит освободить бизнес, пострадавший от распространения коронавируса, от штрафов и пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Коммерсантъ 01:00
Общество
В Калифорнии ужесточат контроль из-за толп людей на пляжах
Власти штата Калифорния ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер из-за коронавируса после того, как множество людей вышли на пляжи в минувшие выходные, заявил губернатор штата Гевин Ньюсом.
РИА Новости 00:43
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Общество
ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии
Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
РБК вчера в 21:06
Транспорт
Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено
Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур 26 апреля в 00:19