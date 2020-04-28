Энергетика
Газета.RuПольша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
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Эксперт Гривач рассказал, чем закончится «политический трештокинг» Польши в отношении СП-2
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