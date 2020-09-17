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Газета.Ru
Газета.Ru

Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Экспертные заключения в рамках расследования крушения самолета с президентом Польши Лехом Качиньским на борту показали вину польских пилотов. Об этом заявил российский сенатор Алексей Кондратьев, передает РИА "Новости".В источнике
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RT на русском

Сенатор: Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского

RT на русском04:11
Интерфакс

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Интерфакс02:21
Коммерсантъ

Главные новости к утру 17 сентября

Коммерсантъ00:00
Lenta.ru

Россия откажется выдать Польше связанных с гибелью Качиньского диспетчеров

Lenta.ru02:58
РИА Новости

Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

РИА Новости03:29
URA.Ru

Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского

URA.Ru03:17
ТАСС

В Польше требуют ареста российских диспетчеров, работавших в день крушения Ту-154

ТАСС17:38

Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков

Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости01:22
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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«Даллас» сыграет в финале Кубка Стэнли благодаря голу Гурьянова

Гол в овертайме пятого матча полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги российского форварда "Далласа" Дениса Гурьянова помог команде из одноименного города выйти в финал Кубка Стэнли.
NewInform15 сентября в 04:53

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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