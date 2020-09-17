Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского
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Экспертные заключения в рамках расследования крушения самолета с президентом Польши Лехом Качиньским на борту показали вину польских пилотов. Об этом заявил российский сенатор Алексей Кондратьев, передает РИА "Новости".В источнике
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