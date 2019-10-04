Политика
КоммерсантъПольша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от российского газа после 2022 года
RT на русскомвчера в 18:31
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
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ФХР поддерживает заявку Омска на проведение МЧМ-2023
Федерация хоккея России одобрила заявку Омска на проведение части матчей молодежного чемпионата мира в 2023 году.
Матч ТВ 01:41
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
Lenta.ru 00:58
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Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM вчера в 08:41
Политика
Трамп ограничил въезд иммигрантам без медицинской страховки
Президент США Дональд Трамп решил ограничить въезд в страну иностранцев, прибывающих на продолжительное время, без медицинской страховки.
Коммерсантъ 01:55
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Футбол
Дивеев и Магнуссон прошли обследование
Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.
Спорт-Экспресс вчера в 11:33
Фигурное катание
Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии
Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.
Газета.Ru 03:00
Транспорт
СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров
Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
RT на русском 03:16
Общество
Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России
Матвиенко считает, что с 2020 года такой налог необходимо ввести и в других регионах России.
Газета.Ru вчера в 17:48
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия
Автокран упал в реку в центре Петербурга
Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
ТАСС 01:21
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Российская газета вчера в 19:56
Единоборства
Польская боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину от нее
Комсомольская правда вчера в 16:08
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Профиль вчера в 16:10
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время вчера в 14:51
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb вчера в 01:04
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
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В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Политика
Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности
Глава Белого дома Дональд Трамп решил сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
Expert.ru 03:16
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами
Информация о непогашенной задолженности актрисы Анастасии Заворотнюк перед банком появилась незадолго до тревожных новостей о возможной опухоли головного мозга.
Суть событий вчера в 06:06
Здоровье
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.
РИА Новости 03:16
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями
СМИ стало известно о пополнении в семье Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.
ОК! вчера в 20:47
Фигурное катание
Евгения Медведева стала победительницей международного турнира в Китае
Аргументы недели вчера в 10:53