Политика
КоммерсантъПольша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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с чего всё началось
«После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — сказал Наимский в эфире «Польского радио».RT на русском01:50
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Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Кино
Актриса из «Властелина колец» предложила сделать Гэндальфа женщиной
Актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить женщину на роль Гэндальфа, сообщает Digital Spy.
Космос
Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе
Экономика
Подсчитана стоимость выброшенных россиянами продуктов
Отмечается, что стоимость выброшенных россиянами и торговыми сетями продуктов составляет более 1,6 трлн руб. Этого количества хватило бы, чтобы кормить 30 млн человек целый год, при этом это больше, чем живущих за чертой бедности россиян.
Политика
Соловьев рассказал о травле после инцидента с татарином
Волна критики накрыла телеведущего Владимира Соловьева после его конфликта с одним из слушателей его интервью на радио.
Хоккей
Кучеров и Ко испортили дебют вратаря Бобровского во «Флориде Пантерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Флориду Пантерз» 4 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Политика
В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Происшествия
В Иране задержана российская журналистка
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
Общество
В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.
Политика
Президент Казахстана примет участие в заседании клуба «Валдай»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Сочи для участия в международном дискуссионном клубе «Валдай», сообщает 3 октября агентство «Казинформ».
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
Политика
«Победа» попросила у Минтранса компенсацию за запрет летать в Грузию
До введения ограничений «Победа» летала в Батуми и Тбилиси из Екатеринбурга, Казани, Перми и Ростова-на-Дону.
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Шанхае
Россиянка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на международном турнире по фигурному катанию Shanghai Trophy в Шанхае.
Спорт
Дарья Клишина не выступит на ЧМ в Дохе
Как стало известно «СЭ», вице-чемпионка мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира в Дохе.
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице
Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Армия и оружие
Патрульные корабли США усилят безопасность Грузии на Черном море
Патрульные судна класса Island "Очамчира" и "Диоскурия", переданные береговой охране Грузии американской стороной в 2018 году, будут обеспечивать безопасность республики в акватории Черного моря.
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».