с чего всё началось

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

Кино Актриса из «Властелина колец» предложила сделать Гэндальфа женщиной Актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить женщину на роль Гэндальфа, сообщает Digital Spy.

Экономика Подсчитана стоимость выброшенных россиянами продуктов Отмечается, что стоимость выброшенных россиянами и торговыми сетями продуктов составляет более 1,6 трлн руб. Этого количества хватило бы, чтобы кормить 30 млн человек целый год, при этом это больше, чем живущих за чертой бедности россиян.

Политика Соловьев рассказал о травле после инцидента с татарином Волна критики накрыла телеведущего Владимира Соловьева после его конфликта с одним из слушателей его интервью на радио.

Экономика Названы самые прогрессивные регионы России В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Футбол Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.

Политика Порошенко нанял российского адвоката Новикова В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.