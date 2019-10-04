с чего всё началось

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

Футбол «Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.

Политика Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину Главы Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе встречи в пятницу в Житомире обсуждали сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поиска альтернативных вариантов поставок нефти.

Происшествия Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.

Происшествия В Хакасии бывший министр Иван Вагнер расстрелял лошадей Бывший глава Минсельхоза Хакасии Иван Вагнер расстрелял шесть чужих лошадей, сообщает ИА "Хакасия". Вагнер убил 4 коней, еще 2 ранил.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Общество Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.

Политика Великобритания отвергла предложение Путина по РСМД Вслед за своими союзниками по НАТО Великобритания отвергла предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Футбол Сборная Испании назвала состав на матчи с Норвегией и Швецией Наставник сборной Испании Роберт Морено объявил список футболистов, вызванных в национальную команду на матчи квалификации ЧЕ-2020 с Норвегией и Швецией.

Гаджеты Huawei выпустит бюджетный смартфон с отверстием в экране Компания Huawei готовит новый бюджетный смартфон Enjoy 10 с отверстием в экране для фронтальной камеры, сообщает портал iXBT.Устройство получит экран диагональю 6,39 дюйма и разрешением 1 560 на 720 пикселей, процессор Kirin 710F, двойную основную камеру с датчиками изображения на 48 и 8 мегапикселей и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Политика Лукашенко прогнозирует «давление» из-за дружбы Белоруссии с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на дружбу между Белоруссией и Украиной будет оказано «давление» как с Запада, так и с Востока.

Происшествия Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице в виде пяти лет лишения свободы и оставил его без изменений.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Армия и оружие В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию «Воронеж» Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", входящую в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

Космос Корабль «Союз МС-12» с экипажем возвращается на Землю На борту «Союза» россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый в истории космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури, передает ОТР.

Общество Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.

Авто В Сети появились фото новой Skoda Octavia без камуфляжа Нового поколение Skoda Octavia презентуют уже в скором времени, а пока прототипы модели продолжают проходить испытания на дорогах общего пользования.

Шоу-бизнес Сибирский целитель пообещал вылечить Заворотнюк от рака Целитель из Сибири Александр Халбашкин пообещал вылечить страдающую от онкологического заболевания актрису Анастасию Заворотнюк за месяц.

Шоу-бизнес Галкин поделился реакцией мальчика, увидевшего Пугачеву в планетарии Под записью Максим Галкин поставил улыбающийся смайлик. Отметим, что Алла Пугачева посетила планетарий вместе с сыном Гарри Галкиным.