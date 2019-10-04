Политика
КоммерсантъПольша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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с чего всё началось
«После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — сказал Наимский в эфире «Польского радио».RT на русском01:50
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Футбол
«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.
Спорт-Экспресс 08:16
Политика
Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Главы Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе встречи в пятницу в Житомире обсуждали сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поиска альтернативных вариантов поставок нефти.
Взгляд.ру 08:09
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41
Происшествия
В Хакасии бывший министр Иван Вагнер расстрелял лошадей
Бывший глава Минсельхоза Хакасии Иван Вагнер расстрелял шесть чужих лошадей, сообщает ИА "Хакасия". Вагнер убил 4 коней, еще 2 ранил.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:52
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Общество
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Политика
Великобритания отвергла предложение Путина по РСМД
Вслед за своими союзниками по НАТО Великобритания отвергла предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Пятый канал 06:29
Авто
В России спрос на автомобили с газовыми двигателями упал на 66%
Актуальные Новости 03:01
Футбол
Сборная Испании назвала состав на матчи с Норвегией и Швецией
Наставник сборной Испании Роберт Морено объявил список футболистов, вызванных в национальную команду на матчи квалификации ЧЕ-2020 с Норвегией и Швецией.
Евро-футбол.ру 06:05
Происшествия
Суд вынес приговор по делу «ростовских мальчишек»
Блокнот Ростов-на-Дону 08:43
Кино
«Это не кино»: Мартин Скорсезе разругал фильмы Marvel
Фильм Про 06:38
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Гаджеты
Huawei выпустит бюджетный смартфон с отверстием в экране
Компания Huawei готовит новый бюджетный смартфон Enjoy 10 с отверстием в экране для фронтальной камеры, сообщает портал iXBT.Устройство получит экран диагональю 6,39 дюйма и разрешением 1 560 на 720 пикселей, процессор Kirin 710F, двойную основную камеру с датчиками изображения на 48 и 8 мегапикселей и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.
UfaTime.ru 02:53
Политика
Лукашенко прогнозирует «давление» из-за дружбы Белоруссии с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на дружбу между Белоруссией и Украиной будет оказано «давление» как с Запада, так и с Востока.
REGNUM 08:39
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице в виде пяти лет лишения свободы и оставил его без изменений.
Известия 05:04
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Армия и оружие
В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию «Воронеж»
Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", входящую в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.
РИА Новости 06:22
Футбол
Экс-капитан ЦСКА Евгений Варламов – о Садырине, Романцеве, Семаке, Шевченко
Казанец Евгений Варламов сделал имя в Набережных Челнах, но в памяти болельщиков прочно ассоциируется с красно-синими цветами.
Чемпионат 02:00
Космос
Корабль «Союз МС-12» с экипажем возвращается на Землю
На борту «Союза» россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый в истории космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 05:17
Общество
Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе
Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.
Газета.Ru 08:47
Авто
В Сети появились фото новой Skoda Octavia без камуфляжа
Нового поколение Skoda Octavia презентуют уже в скором времени, а пока прототипы модели продолжают проходить испытания на дорогах общего пользования.
32CARS.ru вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Сибирский целитель пообещал вылечить Заворотнюк от рака
Целитель из Сибири Александр Халбашкин пообещал вылечить страдающую от онкологического заболевания актрису Анастасию Заворотнюк за месяц.
Московский Комсомолец 02:15
Шоу-бизнес
Галкин поделился реакцией мальчика, увидевшего Пугачеву в планетарии
Под записью Максим Галкин поставил улыбающийся смайлик. Отметим, что Алла Пугачева посетила планетарий вместе с сыном Гарри Галкиным.
Телепрограмма вчера в 02:37
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58