с чего всё началось

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

Политика Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом.

Здоровье Число заболевших из-за вейпинга в США выросло до 1080 человек Число людей, у которых проявилась необычная легочная болезнь, вызванная, как считают эксперты, курением электронных сигарет или вейпов, выросло до 1080 человек в 48 американских штатах, сообщает федеральное агентство Министерства здравоохранения США «Центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC).

Наука В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.

Шоу-бизнес Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Политика В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Происшествия В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».

Шоу-бизнес Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.

Происшествия Россиянка 70 лет прожила с вишневой косточкой в носу В Москве врачи удалили из носа 80-летней пациентки вишневую косточку, с которой женщина проходила 70 лет.

Здоровье Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак» Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».

Культура Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС Комик Михаил Галустян, который ранее работал на ТНТ, подписал эксклюзивный контракт с телеканалом СТС.

Футбол Клопп: «Покину „Ливерпуль“, если клуб выложит видео из раздевалки» В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3. Через некоторое время в сети появился ролик с выступлением главного тренера австрийцев Джесси Марша, который пытался в раздевалке взбодрить свою команду.

Политика Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины.

Кино Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара» Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.

Хоккей «Салават Юлаев» в домашнем матче обыграл череповецкую «Северсталь» Фото: архив пресс-службы ХК "Салават Юлаев" В предыдущем домашнем матче «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над нижегородским «Торпедо».

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Политика Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией Дмитрий Песков отметил, что уже есть первые примеры — это встреча министров иностранных дел России и Грузии в Нью-Йорке.

Политика Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.