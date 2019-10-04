Политика
КоммерсантъПольша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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с чего всё началось
«После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — сказал Наимский в эфире «Польского радио».RT на русском01:50
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Политика
Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации
Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом.
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Число людей, у которых проявилась необычная легочная болезнь, вызванная, как считают эксперты, курением электронных сигарет или вейпов, выросло до 1080 человек в 48 американских штатах, сообщает федеральное агентство Министерства здравоохранения США «Центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC).
Коммерсантъ 06:45
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В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
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BFM.ru 02:45
Политика
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Шавло — о Черенкове: сейчас таких трудно найти. Люди меряются машинами и дачами
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Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста
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По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
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Россиянка 70 лет прожила с вишневой косточкой в носу
В Москве врачи удалили из носа 80-летней пациентки вишневую косточку, с которой женщина проходила 70 лет.
Lenta.ru 07:56
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
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Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Комик Михаил Галустян, который ранее работал на ТНТ, подписал эксклюзивный контракт с телеканалом СТС.
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Клопп: «Покину „Ливерпуль“, если клуб выложит видео из раздевалки»
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3. Через некоторое время в сети появился ролик с выступлением главного тренера австрийцев Джесси Марша, который пытался в раздевалке взбодрить свою команду.
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Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины.
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Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
Наука
Теломераза может защищать раковые клетки
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«Салават Юлаев» в домашнем матче обыграл череповецкую «Северсталь»
Фото: архив пресс-службы ХК "Салават Юлаев" В предыдущем домашнем матче «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над нижегородским «Торпедо».
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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
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Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
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Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
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Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире
Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
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Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
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Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии
Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
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