с чего всё началось

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Энергетика Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала округлившийся животик Прошлой ночью Бондарчук опубликовала в своем Инстаграме новое сэлфи, на котором она запечатлена в шелковой сорочке, судя по всему, перед сном, в своей собственной спальне.

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.

Происшествия Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.