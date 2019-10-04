Политика

КоммерсантъКоммерсантъПольша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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«После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — сказал Наимский в эфире «Польского радио
».
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