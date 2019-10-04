Политика
КоммерсантъПольша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от российского газа после 2022 года
RT на русскомвчера в 18:31
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Профиль вчера в 16:10
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 03 октября в 15:32
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РБК вчера в 13:08
Армия и оружие
В США высоко оценили новейшие российские самолёты Су-35С
Американский интернет-журнал The National Interest высоко оценил новейшую модель самолётов СУ-35С — по мнению его экспертов, это один из лучших экземпляров на службе Военно-космических сил РФ.
Life.ru вчера в 22:30
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Кино
Появилось фото со съемок «Аватара-2»
В Сети появилась фотография со съемок фантастической кинокартины «Аватар-2». Снимок опубликован на странице фильма в Twitter.
Культуромания вчера в 16:22
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
В МЧС рассказали, как можно отпугнуть агрессивную собаку, которая готовится к нападению. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 21:54
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового флагманского смартфона OnePlus 8
Раскрыты параметры нового премиального флагманского смартфона OnePlus 8, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:57
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
RT на русском вчера в 16:58
Авто
Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня 03 октября в 08:16
Гаджеты
Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus
Astera 02 октября в 14:43
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Известия вчера в 23:49
Культура
Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской
Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
iReactor вчера в 14:29
Единоборства
ММА. Корешков проиграл американцу Ларкину на Bellator 229
Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение в бое полусредней весовой категории от американца Лоренса Ларкина в результате раздельного решения судей.
Вести.Ru 00:13
Общество
Маргарита Грачева выпустила книгу и собирается замуж
Грачева добавила только, что с мамой уже его познакомила, он сделал Рите предложение, и она его приняла.
Вести.Ru вчера в 10:09
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости 03 октября в 13:37
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Rambler News Service вчера в 01:59
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс вчера в 14:50
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем конкурса «Учитель года – 2019» стала преподавательница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.
Известия вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отдохнула с детьми в Планетарии
70-летняя Алла Пугачева вместе Максимом Галкиным воспитывает двоих детей: дочь Лизу и сына Гарри, которым в прошлом месяце исполнилось шесть лет.
StarHit.ru 00:00
Футбол
Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
Советский спорт 02 октября в 10:05
Политика
Как Путин проведет день рождения, рассказали в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин отметит день рождения, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:43
Политика
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доступ к газу из Туркмении
2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума «Российская энергическая неделя» заявил, что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит российского газа в соответствии с законодательством ЕС, либо продлить существующий договор на краткосрочный период.
Rambler News Service 03 октября в 07:57
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Lenta.ru 03 октября в 12:12
Общество
Некоторые банки в Гонконге приостановили работу после беспорядков
Некоторые банки в Гонконге в субботу закрыли ряд своих отделений на фоне произошедших в городе очередных массовых беспорядков.
ТАСС вчера в 23:07
Авто
Представлен Renault Logan с газовым двигателем
Демонстрационный Logan CNG с газобаллонной установкой конвертирован из серийной машины в комплектации Life с двигателем 1.6 и «механикой».
Авторевю 02 октября в 14:15
Хоккей
«Виннипег» отыгрался с 0:4 и победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ
В ходе матча отличился нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев, для которого встреча стала первой в его карьере в НХЛ.
РБК вчера в 23:22