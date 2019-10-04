Политика

КоммерсантъКоммерсантъПольша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Эксперт прокомментировал позицию Польши по российскому газу

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Польша назвала сроки полного отказа от российского газа

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Польша построила новый газопровод для энергетического коридора «Север – Юг»

Взгляд.ру06:45
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48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
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Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
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Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой

Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.
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Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

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Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
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Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском вчера в 04:18
Политика

Петр Порошенко нанял российского адвоката

Бывший президент Украины Петр Порошенко заключил договор с российским адвокатом Ильей Новиковым.
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Шоу-бизнес

Дарья Клюкина в роскошном свадебном платье сразила гостей

Особенное внимание стоит уделить роскошному наряду невесты. Дарья выбрала платье от дизайнера Elie Saab.
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Общество

СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец 08:57
Политика

Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США

Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru 12:50
Энергетика

Дания обязана разрешить строить «Северный поток — 2», заявили в «Газпроме»

Дания не имеет права не согласовать маршруты "Северного потока — 2" в своей экономической зоне, заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
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25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42
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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Политика

В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском вчера в 13:14
Экономика

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«Любые заявления об «ожидаемом» резком росте цен на авиабилеты и попытки создания ажиотажного спроса на туристические услуги будут рассмотрены на предмет недобросовестной конкуренции», — отмечается в заявлении.
РБК 13:14
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Акинфеев хочет видеть ростовский СКА в премьер-лиге

Надеемся, что скоро увидим вас в премьер-лиге. Удачи вам, ребята, — сказал Акинфеев в видеообращении, опубликованном в Twitter клуба СКА.
Матч ТВ 10:46
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Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе

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Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Московский Комсомолец 07:24
Политика

Джонсон при отсутствии соглашения с ЕС попросит об отсрочке Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
ПРАЙМ 08:20
Футбол

Футболист «Зенита» Малком заявил, что скоро вернётся на поле

«Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдёт очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость», — заключил Малком.
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Суд ДНР приговорил украинского силовика к 30 годам тюрьмы

"Суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Воскобойника В. В. к 30 годам лишения свободы", - указывается в сообщении.
Инфорос вчера в 06:31
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Первый штраф за курение на балконе может получить житель Ставрополья

В России появился первый кандидат на наказание за курение на балконе по новым требованиям пожарной безопасности Жителя города Изобильного, который курил на балконе, считают виновным в пожаре в многоквартирном доме.
Юга.ру вчера в 16:22
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