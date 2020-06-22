Энергетика
КоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
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Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Политика
Песков: ротация в российской власти происходит постоянно
По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
REGNUM 10:57
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Происшествия
На антарктической станции «Мирный» произошел пожар
На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, говорится в сообщении на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
РБК 11:14
Политика
Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на выборах
RT на русском вчера в 17:21
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте объявил об очередном этапе отмены в городе ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
RT на русском 11:17
Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Дело о госизмене в ЦНИИМаш Роман Ковалев был задержан и арестован летом 2019 года, Виктор Кудрявцев - за год до этого.
Интерфакс 08:02
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток
Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.
ТАСС 11:21
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Гаджеты
NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080
В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com 20 июня в 10:22
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Авто
Новый Opel Mokka показали на видео
На ролике показали и само авто, а точнее - новую концепцию дизайна и эксклюзивный стилистический элемент Vizor, который представляет собой радиаторную решетку, объединенную с подсвечиваемым логотипом бренда и головной оптикой, выполненной из двух модулей.
Новые автомобили 11:20
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»
Московский Комсомолец 20 июня в 12:24
Футбол
ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко
Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
RT на русском 10:57
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Армия и оружие
Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня
Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади.
ТАСС 10:49
Авто
В день голосования омичи получат подарки
Такова наша работа – самим увидеть как проходит голосование, а также какие меры безопасности соблюдаются на избирательных участках и обязательно рассказать об этом омичам.
ГТРК Иртыш 04:37
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50