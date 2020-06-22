Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США

Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

В Польше намерены променять российский газ на американский

Общественная служба новостей09:04

Польша отказался от российского газа и выбрала США

Рамблер08:59

Обзор западных СМИ: Сколько стоит нелюбовь к России и почему не надо сбрасывать памятники

Украина.ру04:07

Польша намерена получать основной объем газа из США

Коммерсантъ08:03

Польша намерена сделать США основным поставщиком газа в страну

Rambler News Service05:38

Польская PGNIG рассчитывает в будущем получать основной объем газа из США

ПРАЙМ04:47

Польша променяет российский газ на американский

Lenta.ru08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
970
Политика

Песков: ротация в российской власти происходит постоянно

По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
REGNUM 10:57
3,9K
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
813
Происшествия

На антарктической станции «Мирный» произошел пожар

На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, говорится в сообщении на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
РБК 11:14
14
Политика

Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на выборах

RT на русском вчера в 17:21
12
Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте объявил об очередном этапе отмены в городе ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
RT на русском 11:17
23
Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
380
Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Дело о госизмене в ЦНИИМаш Роман Ковалев был задержан и арестован летом 2019 года, Виктор Кудрявцев - за год до этого.
Интерфакс 08:02
11
Происшествия

Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток

Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.
ТАСС 11:21
404
Общество

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
362
Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Lenta.ru 06:36
1,7K
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
271
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
19
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
10
Шоу-бизнес

Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
208
Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
2,2K
Гаджеты

NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080

В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com 20 июня в 10:22
15
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
3,2K
Авто

Новый Opel Mokka показали на видео

На ролике показали и само авто, а точнее - новую концепцию дизайна и эксклюзивный стилистический элемент Vizor, который представляет собой радиаторную решетку, объединенную с подсвечиваемым логотипом бренда и головной оптикой, выполненной из двух модулей.
Новые автомобили 11:20
1
Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Известия 08:37
20
Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
17
Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»

Московский Комсомолец 20 июня в 12:24
27
Футбол

ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко

Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
RT на русском 10:57
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
372
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
574
Армия и оружие

Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня

Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади.
ТАСС 10:49
Авто

В день голосования омичи получат подарки

Такова наша работа – самим увидеть как проходит голосование, а также какие меры безопасности соблюдаются на избирательных участках и обязательно рассказать об этом омичам.
ГТРК Иртыш 04:37
7
Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 08:36
9
Шоу-бизнес

В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50
18
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Известия 09:51
154
Как работают Яндекс.Новости?
Главное