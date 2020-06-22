Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США

Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
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В Польше намерены променять российский газ на американский

Общественная служба новостей09:04

Польша отказался от российского газа и выбрала США

Рамблер08:59

Обзор западных СМИ: Сколько стоит нелюбовь к России и почему не надо сбрасывать памятники

Украина.ру04:07

Польша намерена получать основной объем газа из США

Коммерсантъ08:03

Польша намерена сделать США основным поставщиком газа в страну

Rambler News Service05:38

Польская PGNIG рассчитывает в будущем получать основной объем газа из США

ПРАЙМ04:47

Польша променяет российский газ на американский

Lenta.ru08:32
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Общество

Британские визовые центры в России возобновили работу

Визовые центры Великобритании в России поэтапно возобновляют свою работу и начинают выдачу паспортов.
Комсомольская правда 08:21
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Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
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Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Общество

Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью

Сегодня нет проблем с обеспеченностью россиян средствами индивидуальной защиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.
Российская газета 09:11
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Экономика

Эльвира Набиуллина выступит с отчетом в Госдуме

Комитет Госдумы по экономической политике опубликовал заключение на годовой отчет ЦБ, где обратил внимание на политику управления валютными активами, в частности вопросы комитета вызвало увеличение доли российского регулятора в японских ценных бумагах.
REGNUM 09:26
8
Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
5
Гаджеты

Макеты iPhone 12 показали вживую

Ранее наш ресурс сообщал, что в линейке новых iPhone 12 может появиться еще один смартфон.
ГЛАС.RU 07:35
7
Технологии

Пользователям «ВКонтакте» стала доступна новая функция

Народные новости 05:54
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Вести.Ru 03:21
1,7K
Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
19K
Политика

Зеленский призвал не спорить о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский призвал общество прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших.
Rambler News Service 05:04
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
StarHit.ru вчера в 16:00
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Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv вчера в 09:12
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Общество

В Минкомсвязи рассказали о причинах разблокировки Telegram

«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал Волин.
REGNUM 09:30
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Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
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Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM вчера в 10:30
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Экономика

Золото подорожало на фоне роста числа заражений коронавирусом

Утром 22 июня на фоне опасений из-за роста заболеваемости коронавирусом в мире начали расти цены на золото: на нью-йоркской бирже Comex августовские фьючерсы подорожали на 0,92% — до 1769,3 доллара за тройскую унцию (+16,15 доллара).
Давыдов.Индекс 06:52
Общество

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
2,2K
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
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Шоу-бизнес

Сокурсница Ефремова раскрыла неприятную правду об актере

Народные новости 07:43
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
1,3K
Футбол

Тульский «Арсенал» поздравил пришедшую на матч медсестру в купальнике

РЕН ТВ вчера в 15:58
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Происшествия

Стычки произошли на митинге в Харькове, пострадали полицейские

РЕН ТВ 08:04
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
3,2K
Происшествия

На Урале школьницы-живодерки ощипали живого голубя

В Краснотурьинске Свердловской области случайный прохожий стал свидетелем жуткой сцены: две девочки школьного возраста выдергивали перья из живого голубя.
Московский Комсомолец 06:27
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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