Энергетика
КоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
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Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 17:14
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов
Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва 11:00
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском 11:53
Футбол
Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»
Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков высказался о будущем своего клиента.
Евро-футбол.ру 17:13
Единоборства
Нурмагомедов уверен, что осенью будет защищать титул чемпиона UFC
RT на русском 17:54
Политика
США прекратят выдачу рабочих виз до конца 2020 года
Соединенные Штаты прекратят выдачу некоторых категорий неиммиграционных рабочих виз до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.
Газета.Ru 15:47
Происшествия
В Сочи задержали участников конфликта со стрельбой
Сотрудники полиции в Сочи по горячим следам задержали участников конфликта со стрельбой.
ТАСС 16:38
Общество
Число случаев COVID-19 на Сахалине за сутки выросло на 35
Прирост выявленных зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки на Сахалине составил 35, общее число выявленных случаев достигло 579, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 07:56
Здоровье
Генпрокуратура берет на контроль ситуацию по борьбе с коронавирусом на Камчатке
Заместитель генпрокурора обратил особое внимание главврачей на необходимость своевременной выплаты региональных стимулирующих доплат младшему медицинскому персоналу, обеспечивающим сотрудникам, которые также находятся в так называемой «зоне риска».
Камчатка-Информ 05:00
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
ЦСКА может остаться без главного тренера. Как сообщает источник, наставник «армейцев» Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб.
Vprognoze.ru вчера в 10:12
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Происшествия
Дерево упало на машину из-за удара молнии в Иркутской области
В Иркутской области из-за непогоды зарегистрировано несколько происшествий с падением деревьев.
Известия 08:33
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов.
РБК 19:16
Футбол
«Барселона» — «Атлетик Б». Прогноз: баски выжмут из Месси, Суареса и Пике все соки
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик Б» Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 23 июня «Барселона» — «Атлетик Б» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.29.
Чемпионат 16:15
Общество
Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам
В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 10:40
Культура
Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года
Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
Москва 24 13:47
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Культура
Серебренников зашифровал послание в выступлении на заседании суда
В последнем фрагменте речи режиссер повторил идею, которая была зашифрована в первых буквах абзацев выступления, подчеркнув, что не жалеет потраченных на развитие искусства лет и гордится проектом «Платформа».
РБК 16:51
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича
Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.
Российская газета вчера в 13:30
Политика
Главный храм Вооруженных сил России посетил президент Владимир Путин
Богослужение в соборе Воскресения Христова в Кубинке - главном храме Вооруженных сил России сегодня посетил президент страны Владимир Путин.
Южный Федеральный 05:26
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Космос
«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР
Как сообщало агентство ТАСС, специалисты госкорпорации «Роскосмос» успешно завершили огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200КР. Эта силовая установка разрабатывается в Центре имени Келдыша.
Военное дело 12:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор 05:55
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru вчера в 16:14
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06