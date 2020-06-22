Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США

Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
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Польша планирует заменить российский газ американским

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Польша отказался от российского газа и выбрала США

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Польская PGNIG рассчитывает в будущем получать основной объем газа из США

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Польша намерена получать основной объем газа из США

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Польша намерена сделать США основным поставщиком газа в страну

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Польша променяет российский газ на американский

Lenta.ru08:32

Обзор западных СМИ: Сколько стоит нелюбовь к России и почему не надо сбрасывать памятники

Украина.ру04:07
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
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Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену

Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
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Новые снимки Титана указали на действующие на спутнике вулканы

На Титане могу быть действующие вулканы, извергающие криолаву.
Российская газета 12:10
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Родители убитой аспирантки отказались от денег историка Олега Соколова

Говорит Москва 09:29
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Политика

В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

"Президент [США Дональд Трамп ранее] ясно дал понять, что, хотя мы в конечном счете уйдем из Сирии, в настоящее время ничего [такого] не рассматривается", - заявил американский дипломат.
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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет, сообщает аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review.
Lenta.ru 20 июня в 13:10
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Политика

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Интерфакс 06:34
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Происшествия

Подростки избили семью уличных музыкантов у метро «Рыбацкое»

Семейная пара уличных музыкантов пострадала из-за любви к творчеству.
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Раздел «Клипы» стал доступен для всех пользователей «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» доступ к разделу «Клипы» открыли для всех пользователей – ранее он был доступен только для избранных пользователей и знаменитостей.
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Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
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В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек

В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 13:36
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Китай готовится к возможному отключению от долларовых платежных систем

Власти КНР должны начать подготовку к возможному отключению от основных платежных систем, считает зампред Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай.
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

22 июня 1941 года войска Третьего рейха вторглись на территорию Советского Союза, что послужило началом Великой Отечественной войны.
Афиша Daily 08:38
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Здоровье

Попова сделала заявление о начале следующего учебного года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
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Общество

В Югре продлили режим самоизоляции

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РИА Новости 12:53
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Происшествия

Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
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Назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России

Сразу стоит отметить несколько важных тезисов-выводов, которые известны автомобильным экспертам, но не всегда очевидны экспертам диванным: нет ничего вечного; любую машину можно сломать/износить; состояние машины на вторичном рынке напрямую зависит от эксплуатации предыдущим хозяином.
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
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Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
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Культура

Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года

Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
Москва 24 13:47
Хоккей

Официально: чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Риге и Минске

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение провести чемпионат мира 2021 года в Риге и Минске, сообщает сайт организации.
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Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
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Общество

В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия

Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06
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ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

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В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета

По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
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Общество

У «Ведомостей» сменится издатель

Гендиректор компании — издателя «Ведомостей» АО «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров покидает свой пост.
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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
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Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
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МТС выходит на рынок «умных» автомобилей

Компания создает новое направление МТС Automotive, которое объединит в себе технологии и продукты в области connected cars, а также экспертизу приобретенных разработчиков и поставщиков мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для автомобилей компании — «СТОПОЛ Авто» и «КОАГЕНТ Рус».
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