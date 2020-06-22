Энергетика
КоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
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Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Армия и оружие
Макрон рассказал об инциденте, доказывающем «смерть мозга» НАТО
Инцидент между турецкими и французскими фрегатами — доказательство "смерти мозга" НАТО, заявил президент Эммануэль Макрон.
РИА Новости 16:26
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Хоккей
Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов
Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.
РИА Новости 03:51
Экономика
На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России
23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
МонаВиста 10:03
Интернет
Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы
В результате Рамасвами решил запустить собственный поисковый сервис Neeva, который не будет показывать рекламу, а также собирать и продавать пользовательские данные.
Вести.Ru 12:29
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
Политика
Песков: ротация в российской власти происходит постоянно
По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
REGNUM 10:57
Политика
США прекратят выдачу рабочих виз до конца 2020 года
Соединенные Штаты прекратят выдачу некоторых категорий неиммиграционных рабочих виз до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.
Газета.Ru 15:47
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:15
Культура
Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года
Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
Москва 24 13:47
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Политика
МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене
В МИД России сообщили, что на переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности стороны подняли вопрос продления ДСНВ.
RT на русском 14:23
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Коммерсантъ 14:24
Путешествия
Туротрасль Нижегородской области поддержат финансированием
Власти Нижегородской области выделили 600 млн рублей на поддержку туротрасли, пострадавшей от пандемии.
Profi.travel вчера в 06:16
Игры
Трейлер The Last of Us Part II получил отредактированный момент
Выяснилось, что ранее разработчики представили трейлер с отредактированным моментом, который в финальной версии имеет другой вид.
Vevby.ru 12:31
Теннис
Тренеры Джоковича и Димитрова сдали положительный тест на коронавирус
Советский спорт 05:12
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
Здоровье
На Камчатке используют «московскую модель» борьбы с коронавирусом
Правительство Камчатского края заявило, что в регионе завершается переход на «московскую модель» борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 по рекомендации столичных специалистов.
RT на русском 20:18
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Игры
Разработчики Marvel’s Avengers показали новый образ Тора
Сама публикация представляет собой анонс предстоящего события War Table, которое пройдёт 24 июня 2020 года. https: / / twitter.com / PlayAvengers / status / 1274416733462413312 Напомним, ранее разработчики Marvel's Avengers решили отложить её релиз на 4 сентября 2020 года, пояснив, что им требуется больше времени для доработки игры.
REGNUM вчера в 15:19
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК 19:46
Здоровье
Эксперт: человек не может заразиться коронавирусом в открытых водоемах
Открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для коронавируса.
ТАСС 20:05
Игры
Фанат показал финальную версию ремастера Diablo II на Unreal Engine 4
В прошлом месяце в сети появилось видео фанатского ремастера Diablo 2 на движке Unreal Engine 4. Теперь же его автор закончил работу над своим техническим демо и показал видео из своего проекта.
Srnsk 20 июня в 19:50