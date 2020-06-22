Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США

Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
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Польша намерена заменить российский газ американским

Комсомольская правда16:45

Обзор западных СМИ: Сколько стоит нелюбовь к России и почему не надо сбрасывать памятники

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Польша променяет российский газ на американский

Lenta.ru08:32

Польша намерена получать основной объем газа из США

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Польша намерена сделать США основным поставщиком газа в страну

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Польская PGNIG рассчитывает в будущем получать основной объем газа из США

ПРАЙМ04:47

Польша планирует заменить российский газ американским

Газета.Ru12:06
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
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Политика

Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Музыка

Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Inc-news.ru 12:36
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Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском 23:14
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Общество

Коронавирусом заразились члены экипажа российского судна в Пусане

По информации агентства, судно прибыло под российским флагом из Владивостока. Среди 21 члена экипажа заражение подтвердилось у 16.
Газета.Ru 10:44
Политика

Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане

REGNUM 07:15
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Происшествия

В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM 22:54
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Общество

Вакцина от COVID-19 создана на основе разработок прививки от Эболы

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полученный в результате действия российской вакцины против коронавируса иммунитет будет сохраняться около двух лет.
Газета.Ru 03:56
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Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском 22:45
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Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru 03:04
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Здоровье

В Якутии растет число тяжелобольных коронавирусом

Глава региона отметил, что в Якутии растет число тяжелобольных: их сегодня 33, 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
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Здоровье

Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Instagram ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе от зауральцев.
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Футбол

Уткин: «Благодаря РПЛ мы узнали несколько видов COVID-19»

В минувшие выходные после трехмесячной паузы возобновилась РПЛ.
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Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
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Кино

Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер

С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM 22:40
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Армия и оружие

На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
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Общество

Граждане РФ могут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд России займется распределением новой единовременной выплаты для россиян в размере 10 тысяч рублей, которую они могут получить в ближайшее время.
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 08:36
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Футбол

Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА

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Космос

Новые снимки Титана указали на действующие на спутнике вулканы

На Титане могу быть действующие вулканы, извергающие криолаву.
Российская газета 12:10
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Ученые из США, Китая и Ирана нашли закономерность между группой крови осложнениями, вызванными коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:37
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Хоккей

Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем

Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

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Общество

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Люди, не верящие в опасность COVID, становятся причиной долгого угасания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 21:37
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Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
Общество

59 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 4,4%. Всего в регионе выявлено 1399 случаев коронавируса.
Телепорт 05:05
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Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
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