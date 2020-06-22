Энергетика
КоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
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Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Политика
Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Музыка
Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Inc-news.ru 12:36
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском 23:14
Общество
Коронавирусом заразились члены экипажа российского судна в Пусане
По информации агентства, судно прибыло под российским флагом из Владивостока. Среди 21 члена экипажа заражение подтвердилось у 16.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM 22:54
Общество
Вакцина от COVID-19 создана на основе разработок прививки от Эболы
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полученный в результате действия российской вакцины против коронавируса иммунитет будет сохраняться около двух лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем
Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском 22:45
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru 03:04
Здоровье
В Якутии растет число тяжелобольных коронавирусом
Глава региона отметил, что в Якутии растет число тяжелобольных: их сегодня 33, 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Якутия Daily 22:19
Здоровье
Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Instagram ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе от зауральцев.
Область 45 10:12
Футбол
Уткин: «Благодаря РПЛ мы узнали несколько видов COVID-19»
В минувшие выходные после трехмесячной паузы возобновилась РПЛ.
ProstoProSport 16:30
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
Кино
Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер
С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
Mockva.ru 16:24
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM 22:40
Армия и оружие
На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
Общество
Граждане РФ могут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Пенсионный фонд России займется распределением новой единовременной выплаты для россиян в размере 10 тысяч рублей, которую они могут получить в ближайшее время.
Политическая Экспертиза вчера в 12:16
Футбол
Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА
Газета Metro 11:25
Космос
Новые снимки Титана указали на действующие на спутнике вулканы
На Титане могу быть действующие вулканы, извергающие криолаву.
Российская газета 12:10
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Ученые из США, Китая и Ирана нашли закономерность между группой крови осложнениями, вызванными коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:37
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем
Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
Общество
Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса
Люди, не верящие в опасность COVID, становятся причиной долгого угасания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 21:37
Общество
59 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,4%. Всего в регионе выявлено 1399 случаев коронавируса.
Телепорт 05:05
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06