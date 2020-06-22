Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.

Политика Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября. 389

Общество Коронавирусом заразились члены экипажа российского судна в Пусане По информации агентства, судно прибыло под российским флагом из Владивостока. Среди 21 члена экипажа заражение подтвердилось у 16.

Общество Вакцина от COVID-19 создана на основе разработок прививки от Эболы Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полученный в результате действия российской вакцины против коронавируса иммунитет будет сохраняться около двух лет. 2,7K

Политика Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани». 88

Политика Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина. 2,2K

Здоровье В Якутии растет число тяжелобольных коронавирусом Глава региона отметил, что в Якутии растет число тяжелобольных: их сегодня 33, 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Экономика Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. 14

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Политика Трамп обвинил Обаму в государственной измене Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News. 3

Армия и оружие На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске. 3,2K