Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США

Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
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Польша намерена получать основной объем газа из США

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Польша отказался от российского газа и выбрала США

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Польша променяет российский газ на американский

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Обзор западных СМИ: Сколько стоит нелюбовь к России и почему не надо сбрасывать памятники

Украина.ру04:07
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми

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Путин: Крым всегда был российским

Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться.
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Политика

Владимир Путин не исключает очередного участия в президентских выборах

Российский лидер Владимир Путин пока не говорит точно, но и не исключает возможности баллотироваться на новый президентский срок.
Новости РуФокс вчера в 08:34
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Apple начала WWDC 2020. Где и как смотреть презентацию

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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост

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Тренеры теннисистов Джоковича и Димитрова заразились коронавирусом

Фитнес-тренер Марко Паники, работающий в команде Новака Джоковича, сдал положительный тест на коронавирус.
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Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков назвал продукты, которые следует исключить из рациона во избежание проблем со здоровьем.
РИА Новости 05:00
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В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером

Lenta.ru 12:23
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Подростки избили семью уличных музыкантов у метро «Рыбацкое»

Семейная пара уличных музыкантов пострадала из-за любви к творчеству.
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Технологии

Новая функция «ВКонтакте» стала доступна всем пользователям

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Китай приостановил ввоз американского мяса птицы

Речь идёт о продукции компании Tyson. Китай приостановил ввоз американского мяса птицы.
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Кудряшов: поддержка Хиддинка помогла сборной России во время ЧМ-2018

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов отметил важность поддержки экс-наставника национальной команды Гуса Хиддинка во время чемпионата мира, который прошёл в 2018 году.
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Трамп предрёк «самые сфальсифицированные выборы» в истории США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские всеобщие выборы, которые пройдут в ноябре 2020 года, могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
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В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

"Президент [США Дональд Трамп ранее] ясно дал понять, что, хотя мы в конечном счете уйдем из Сирии, в настоящее время ничего [такого] не рассматривается", - заявил американский дипломат.
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Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
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Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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В Краснодаре пойдут под суд полицейские, избившие парня при задержании

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по данному факту была проведена служебная проверка - сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей до вступления в законную силу решения суда.
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В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
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Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет, сообщает аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review.
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Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
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Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре на $14,5 млрд

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Столкновение легкового автомобиля, автобуса и бензовоза привело к гибели женщины на трассе в Башкирии.
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Космос

Американская компания анонсировала полеты в космос на воздушном шаре

Речь идет о полетах исследовательских полезных грузов и людей на высоту до 30 км. В Space Perspective надеются, что тестовые полеты стартуют в период с января по март следующего года.
Evo-rus.com вчера в 06:03
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