Энергетика
КоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
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Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Народные новости 08:23
Происшествия
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 13:02
Происшествия
У метро «Рыбацкое» подростки напали на уличных музыкантов
Форпост Северо-Запад вчера в 05:00
Общество
Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха
Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
РИА Новости 11:50
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Пока отставка Гончаренко не принята руководством ПФК ЦСКА. Тем более, что во время паузы контракт с тренером был продлен на один год.
Вести.Ru вчера в 10:24
Политика
Путин приехал в главный храм Минобороны
Президент России Владимир Путин приехал в парк "Патриот" с визитом в патриарший собор Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России.
Газета.Ru 02:59
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Политика
Reuters: Кремль проследит за явкой на голосование с помощью QR-кодов
Администрация президента разослала в крупные частные компании документы с инструкциями о том, как объяснить сотрудникам процедуру и смысл голосования по поправкам в конституцию и побудить их принять в нем участие, сообщил Reuters.
Forbes 14:48
Общество
На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»
Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
Общество
Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх
Перечень своих любимых видеоигр опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, 21 июня информацию об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 02:18
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Общество
Приговор фигурантам дела Серебренникова огласят 26 июня
Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор четырем фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 14:40
Авто
В Беларуси начали собирать автомобили Changan
AvtoVolgograda.ru вчера в 10:05
Политика
Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД
В ходе российско-американских консультаций по стратегической стабильности обсуждалась ситуация вокруг двусторонних договоров в сфере контроля вооружений, сообщает министерство иностранных дел России.
Газета.Ru 14:09
Гаджеты
Apple представила свою новую iOS 14
Вашингтон, 22 июня 2020, 21:40 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими.
REGNUM 14:40
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM вчера в 02:03
Происшествия
В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек
В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 13:36
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Шоу-бизнес
У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем
Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
Футбол
Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесен
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:30
Происшествия
На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар
На российской антарктической станции "Мирный" вспыхнул пожар, жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
РИА Новости 11:22
Экономика
Московская биржа запускает вечерние торги акциями
Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая.
Вести.Ru 10:42
Политика
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 14:38
Авто
Mazda обновила оснащение кроссоверу CX-5
Компания Mazda представила в Европе свежий кроссовер CX-5 с обновлённым набором оснащения и модернизированным двигателем.
Autorating.ru 10:34
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Общество
Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России
По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19.
Известия 10:09
Политика
В Китае призвали готовиться к отключению от долларовых платежных систем
Зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что страна должна подготовиться к возможному отключению от долларовых платежных систем, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:45
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10