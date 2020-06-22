Энергетика
Rambler News ServiceПольша намерена сделать США основным поставщиком газа в страну
Польша рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
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Обзор западных СМИ: Сколько стоит нелюбовь к России и почему не надо сбрасывать памятники
Украина.рувчера в 04:07
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Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
RT на русском вчера в 11:53
Экономика
Жилье продолжает дорожать
Глобальный список возглавила Турция, где рост достиг 15%, и Новая Зеландия, где жилье подорожало на 14,5%. Фактор пандемии может отразиться на результатах второго квартала.
Коммерсантъ 04:00
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Общество
Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности
Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
ТАСС 03:24
Политика
Болтон признался, что не хотел оставлять Трампа наедине с Путиным
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что не хотел тет-а-тета президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Газета.Ru 00:42
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Происшествия
В центре Москвы задержали участников несогласованной акции
Известия вчера в 14:22
Экономика
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
Кино
Скончался режиссер Джоэл Шумахер
Слово и Дело вчера в 14:01
Общество
Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Instagram ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе от зауральцев.
Область 45 вчера в 10:12
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»
Московский Комсомолец 20 июня в 12:24
Общество
Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Экономика
СД «Транснефти» не принял рекомендацию по дивидендам за 2019 год
Совет директоров "Транснефти" на заседании 19 июня не принял рекомендацию по дивидендам за 2019 год из-за отсутствия директивы правительства.
Finam.Ru 03:00
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Футбол
Гендиректор «Уфы» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде
Результаты теста на коронавирус одного из членов "Уфы" были сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом, дополнительные тесты могут свидетельствовать о случае заболевания, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости вчера в 17:20
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Культура
Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года
Ранее Американская академия киноискусств сообщила о переносе премии «Оскар». С конца февраля 2021 года мероприятие перенесли на 25 апреля.
Полит.ру вчера в 14:43
Общество
Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учащихся начальных классов.
Вести.Ru вчера в 12:03
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Газета.Ru 02:18
Происшествия
Двух забайкальцев задержали за убийство подростка
Следователи задержали двоих жителей села Бады Хилокского района по подозрению в убийстве 16-летнего подростка, который пропал без вести 21 июня.
Московский Комсомолец Чита 01:02
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе отмечает 55-летие
Сегодня, 23 июня, знаменитый советский и российский певец, заслуженный артист страны Валерий Меладзе отмечает 55-летний юбилей.
News.ru 01:00
Общество
В России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом
В 84 российских регионах зарегистрировали 7425 новых случаев COVID-19, умерли 153 человека, выписались 12 013, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:56