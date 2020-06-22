Энергетика
КоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
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Обзор западных СМИ: Сколько стоит нелюбовь к России и почему не надо сбрасывать памятники
Украина.рувчера в 04:07
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Не то, что доктор прописал: пять опасных лекарств, которые лежат в вашей аптечке
Сегодня поговорим о лекарствах, которые, на первый взгляд, идут на пользу, но в долгосрочной перспективе могут навредить.
НГС24 вчера в 21:00
Игры
Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно
Игромания.ру вчера в 18:39
Общество
«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
Общество
Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России
В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара.
РБК вчера в 23:58
Происшествия
В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM вчера в 22:54
Общество
В Минкомсвязи озвучили причины разблокировки Telegram
Блокировку мессенджера сняли из-за технической невозможности заблокировать Telegram. В Минкомсвязи озвучили причины разблокировки Telegram.
Piter.tv вчера в 10:17
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края
Российская газета вчера в 01:55
Политика
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости вчера в 05:13
Кино
Вышел новый трейлер шпионского фильма «King’s man: Начало»
Культуромания вчера в 03:01
Общество
СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами
Если онлайн-ретейлерам разрешат продавать лекарства, покупатели смогут получать их быстрее за счет большего числа курьеров у таких компаний и с бесплатной доставкой, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
РБК вчера в 22:48
Происшествия
Прокуратура: пенсионеры в томском пансионате заразились коронавирусом
«В связи с установленными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией пожилых людей в частном пансионате и поступлением информации о возможном ненадлежащем оказании социальных услуг своим органы прокуратуры области организовали надзорные мероприятия», — говорится в сообщении.
vtomske.ru вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь
Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой.
Bimru.ru вчера в 08:19
Политика
Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Интерфакс вчера в 06:34
Музыка
Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Inc-news.ru вчера в 12:36
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru вчера в 08:23
Авто
Минпромторг предоставил скидки россиянам от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня 21 июня в 11:55
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 21 июня в 07:40
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru вчера в 23:33
Политика
Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние
Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей живут очень скромно.
Взгляд.ру 21 июня в 08:16
Общество
Карта выхода России с карантина
Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб.
НГС вчера в 22:00
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
Футбол
Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА
Газета Metro вчера в 11:25
Политика
Путин не исключает возможности выдвижения на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок.
Адыгея Сегодня вчера в 15:47
Путешествия
Турция активизировала усилия по возобновлению туризма
По словам министра иностранных дел турции Мевлюта Чавушоглу, у правительства есть четкий план относительно активизации туристического сезона.
Rusturkey.com вчера в 01:14
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 21 июня в 04:15
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн
Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru 21 июня в 04:31