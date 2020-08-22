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Ведомости

Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией

Правительство Польши намерено исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, сообщило Польское агентство печати со ссылкой на проект правительственного распоряжения. Помимо России, из списка также будут исключены Китай, Сингапур и ряд других стран.В источнике
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Газета.Ru

Еще одна европейская страна собирается открыть границы для россиян

Газета.Ruвчера в 08:51
ТАСС

Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

ТАСС21 августа в 10:36
РИА Новости

Польша намерена возобновить рейсы в Россию

РИА Новостивчера в 08:35
ИА Красная Весна

Польша разрешила въезд гражданам России

ИА Красная Веснавчера в 09:30
Парламентская газета

Польша планирует исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Парламентская газета21 августа в 11:38
Московский Комсомолец

Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией

Московский Комсомолец21 августа в 10:51
Аргументы и Факты

Польша откроет границы для россиян

Аргументы и Фактывчера в 09:36

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией
Интерфакс21 августа в 01:40
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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Число планет-сирот в нашей Галактике может превосходить число звезд

Новая миссия НАСА может обнаружить, что в нашей Галактике число планет-сирот – планет, которые движутся в космическом пространстве, не обращаясь при этом вокруг какой-либо звезды – превосходит число звезд, согласно новому исследованию.
AstroNews.ruвчера в 10:28

Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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ВККС разрешила возбудить дело против экс-судьи Белореченского райсуда

21 августа Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края Ирины Дадаш, сообщил «Коммерсант».
Право.ру21 августа в 12:56
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