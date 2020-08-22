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Ведомости
Ведомости

Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией

Правительство Польши намерено исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, сообщило Польское агентство печати со ссылкой на проект правительственного распоряжения. Помимо России, из списка также будут исключены Китай, Сингапур и ряд других стран.В источнике
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ИА Красная Весна

Польша разрешила въезд гражданам России

ИА Красная Веснавчера в 09:30
Аргументы и Факты

Польша откроет границы для россиян

Аргументы и Фактывчера в 09:36
РИА Новости

Польша намерена возобновить рейсы в Россию

РИА Новостивчера в 08:35
Газета.Ru

Еще одна европейская страна собирается открыть границы для россиян

Газета.Ruвчера в 08:51
Парламентская газета

Польша планирует исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Парламентская газета21 августа в 11:38
Московский Комсомолец

Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией

Московский Комсомолец21 августа в 10:51
ТАСС

Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

ТАСС21 августа в 10:36

Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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Администрация Трампа выступила против законопроекта о работе почты США

Администрация президента США выступает против законопроекта о работе Почтовой службы страны в преддверии президентских выборов и будет рекомендовать Дональду Трампу наложить на него вето.
Российская газетавчера в 18:27

Зеленский захотел заключить военное соглашение с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил надежду на заключение нового военного соглашения между двумя странами.
Известия19:39
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Пострадавшие при взрыве в доме в Ярославле получат по 200 тыс. рублей

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял решение выплатить по 200 тыс. рублей пострадавшим после взрыва газа в десятиэтажном доме в Ярославле, которые госпитализированы в больницу.
ТАССвчера в 07:55
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Активисты опубликовали петицию против обязательного ношения масок

Как сообщает ToDay News Ufа, на известном сайте change.org недавно появилась петиция, согласно которой большая часть населения выступает против обязательного ношения масок гражданами Российской Федерации.
ToDay News Ufaвчера в 05:54
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Способность замороженных продуктов разносить коронавирус подтвердилась

Ученые добавили, что свежие или замороженные продукты, доставленные с территории государств с активными очагами коронавируса, могут представлять собой потенциальные источники заражения вирусом.
Evo-rus.com21 августа в 10:49
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.
Взгляд.рувчера в 04:15
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Видео: Как работает руль на машине Mercedes

Пресс-служба чемпионской команды попросила Эвана Шорта, главного специалиста по электронным системам гоночной бригады Mercedes, популярно рассказать о руле, с которым постоянно приходится иметь дело Льюису Хэмилтону.
F1news.ru21 августа в 14:03