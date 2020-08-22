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Ведомости
Ведомости

Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией

Правительство Польши намерено исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, сообщило Польское агентство печати со ссылкой на проект правительственного распоряжения. Помимо России, из списка также будут исключены Китай, Сингапур и ряд других стран.В источнике
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Газета.Ru

Еще одна европейская страна собирается открыть границы для россиян

Газета.Ruвчера в 08:51
Аргументы и Факты

Польша откроет границы для россиян

Аргументы и Фактывчера в 09:36
ИА Красная Весна

Польша разрешила въезд гражданам России

ИА Красная Веснавчера в 09:30
РИА Новости

Польша намерена возобновить рейсы в Россию

РИА Новостивчера в 08:35
Парламентская газета

Польша планирует исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Парламентская газета21 августа в 11:38
Московский Комсомолец

Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией

Московский Комсомолец21 августа в 10:51
ТАСС

Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

ТАСС21 августа в 10:36

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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Россиян предупредили о вреде беспроводных наушников

Тимофеев считает, что беспроводные наушники имеют определенную особенность работы, вследствие чего рядом с человеческим мозгом происходит излучение электромагнитных волн, способных нанести существенней вред здоровью.
Лезги газетвчера в 12:25
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В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ruвчера в 14:04
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ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
РБКвчера в 15:33
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru19 августа в 09:56
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