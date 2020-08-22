Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией
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Правительство Польши намерено исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, сообщило Польское агентство печати со ссылкой на проект правительственного распоряжения. Помимо России, из списка также будут исключены Китай, Сингапур и ряд других стран.В источнике
Подробнее о событии
Польша планирует исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение
Парламентская газета21 августа в 11:38
Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение
ТАСС21 августа в 10:36