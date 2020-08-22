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Ведомости
Ведомости

Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией

Правительство Польши намерено исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, сообщило Польское агентство печати со ссылкой на проект правительственного распоряжения. Помимо России, из списка также будут исключены Китай, Сингапур и ряд других стран.В источнике
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Газета.Ru

Еще одна европейская страна собирается открыть границы для россиян

Газета.Ru08:51
Аргументы и Факты

Польша откроет границы для россиян

Аргументы и Факты09:36
ТАСС

Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

ТАССвчера в 10:36
ИА Красная Весна

Польша разрешила въезд гражданам России

ИА Красная Весна09:30
Парламентская газета

Польша планирует исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Парламентская газетавчера в 11:38
Московский Комсомолец

Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией

Московский Комсомолецвчера в 10:51
РИА Новости

Польша откроет въезд россиянам

РИА Новости08:35

Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального
RT на русском10:06
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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Немецкие врачи Навального могут выступить с заявлением в понедельник

Заявление лечащих врачей оппозиционера Алексея Навального, которого утром 22 августа доставили в берлинскую клинику «Шарите», ожидается в понедельник, 24 августа, сообщили «РИА Новости» в клинике.
Коммерсантъ11:45
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Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и городов Гродненской области.
РИА Новости08:54
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Польша опровергла обвинения Александра Лукашенко в желании присвоить земли Белоруссии

Президент Белоруссии, выступая на митинге в Гродно и говоря про Польшу, заявил, что там «хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии [Гродненская область – примечание ГМ]».
Говорит Москва12:36

Художник Лоскутов получил премию «Инновация» за продажу таблички из расследования Навального о Наиле Аскер-заде

Предметом проекта стал сам факт продажи на благотворительном аукционе таблички с именами банкира Костина и телеведущей Наили Аскер-заде — эту табличку показывал в своем расследовании ФБК.
Полит.ру10:55

Bild: самолет с Навальным тайно посадили в аэропорту «Тегель»

Bild: самолет с Навальным тайно посадили в аэропорту "Тегель" Медицинский самолет, доставивший Алексея Навального из Омска в Берлин, должен был приземлиться в аэропорту "Шенефельд", о чем свидетельствовали открытые данные авиатрекеров, однако это была умышленная дезинформация, пишет Bild.
Медиазона07:45
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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