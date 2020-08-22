Польша опровергла обвинения Александра Лукашенко в желании присвоить земли Белоруссии

Президент Белоруссии, выступая на митинге в Гродно и говоря про Польшу, заявил, что там «хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии [Гродненская область – примечание ГМ]».