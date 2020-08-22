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Ведомости
Ведомости

Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией

Правительство Польши намерено исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, сообщило Польское агентство печати со ссылкой на проект правительственного распоряжения. Помимо России, из списка также будут исключены Китай, Сингапур и ряд других стран.В источнике
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ТАСС

Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

ТАСС21 августа в 10:36
Аргументы и Факты

Польша откроет границы для россиян

Аргументы и Фактывчера в 09:36
РИА Новости

Польша намерена возобновить рейсы в Россию

РИА Новостивчера в 08:35
ИА Красная Весна

Польша разрешила въезд гражданам России

ИА Красная Веснавчера в 09:30
Парламентская газета

Польша планирует исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Парламентская газета21 августа в 11:38
Московский Комсомолец

Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией

Московский Комсомолец21 августа в 10:51
Газета.Ru

Еще одна европейская страна собирается открыть границы для россиян

Газета.Ruвчера в 08:51

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
РБКвчера в 15:33
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Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
RT на русскомвчера в 08:49
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МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из координаторов протестов

Как отмечается в сообщении, выйти на координатора удалось после задержания 37-летнего минчанина, который рассказал о встрече с указанным мужчиной, попросившем его собрать «массовку» для участия в протестах за деньги.
Известиявчера в 07:36
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В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 20 человек

Абакан, 21 августа 2020, 06:45 — REGNUM По состоянию на 21 августа в Хакасии выявлено 3234 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 20 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM20 августа в 23:45
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